Мультсериал «Спорт Тоша» теперь и на Кинопоиске

С 15 июля 2022 года мультсериал «Спорт Тоша» от компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Кинопоиск по подписке Плюс, а также бесплатно в Яндекс.Видео.

Зрители смогут посмотреть 26 серий первого сезона анимационного сериала «Спорт Тоша» (автор идеи – Олег Рой, режиссер – Марина Мошкова). Проект является своеобразной энциклопедией спорта, где главные герои – Львёнок Лёва и его друг Дракоша Тоша – мечтают стать спортсменами. Они не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы во всем. Им предстоит попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и познакомиться с основами спортивной подготовки. В этом им поможет волшебное существо – Тойройчик, который с помощью волшебных пузырей откроет дверь в удивительный мир спорта.

«За просмотром сериала «Спорт Тоша» можно приятно и полезно провести время всей семьей, что сегодня очень ценно. Маленькие зрители попадают в мир волшебной игры, где знакомятся с разными видами спорта, учатся быть находчивыми и целеустремленными. Тема спорта раскрывается ненавязчиво с помощью увлекательных историй, в которые попадают персонажи. Дети верят любимым героям, это и есть ключик к формированию новых полезных знаний и навыков», – комментирует Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер компании «ЯРКО».

Премьера анимационного сериала «Спорт Тоша» состоялась в январе этого года на телеканале «Матч ТВ». В озвучивании эпизодов приняли участие известные комментаторы – Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.

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