Musbooking: бронирование студий звукозаписи и музыкальных площадок

Звукозаписывающие студии нужны не только профессиональным музыкантам или мастерам разговорного жанра. Вы можете, например, сделать необычный подарок своим близким — подарок голосом. Попробуйте записать любимую песню человеку, которому вы хотите сделать приятное, это ему точно понравится. Будет лучше, если эта песня будет записана в профессиональной студии, где обеспечено высокое качество записи. Для этого совсем не нужно иметь какой-то особенный талант, достаточно исполнить песню с душой. Ниже будут представлены несколько недорогих звукозаписывающих студий Москвы.

Resonant Arts

Здесь можно записать песню за 6 000 рублей. Это профессиональная студия, в которой работают специалисты высшего уровня, готовые, как они сами сообщают на своем сайте, обеспечить идеальный вариант записи, даже если для этого нужно будет пожертвовать своим личным временем. Студия работает с 2010 года. Ее услугами пользовались Владимир Познер, Дмитрий Маликов, Камеди Клаб и другие известные артисты и общественные деятели. Если у вас не очень хорошо с идеями для поздравления, то ребята из этой студии помогут вам подобрать минусовку и с помощью профессионального оборудования отделают некоторые шероховатости вашего голоса.

Studiovoice

Стоимость записи музыкального номера — от 6 900 рублей. Здесь могут записываться как профессионалы с их взыскательными взглядами на процесс, так и обыкновенные любители. Studiovoice — это комплекс из двух студий звукозаписи, зоны отдыха и бара. Здесь записывались такие артисты как Стас Пьеха, Сосо Павлиашвили и другие. В этой студии вы не будете скованы временными рамками, так как тут не бронируют студию на 1 час. Каждый из операторов студии имеет музыкальное образование, поэтому за качество их работы можно не беспокоиться. Ваш вокал будет скорректирован профессиональным оборудованием. Чтобы получить возможность производить запись, необходимо приобрести сертификат, который активируется на официальном интернет-ресурсе Studiovoice.

iStudio

Если вы ищете бюджетный вариант, то iStudio — это точно для вас, здесь можно сделать запись всего за 4 000 рублей. Директор студии Асет Самриалова — участница программы «Голос». Тут практикуется специальный подход к каждому клиенту. Несмотря на низкие цены, качество записи в iStudio всегда очень высокое. На сайте студии есть специальный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать стоимость записи с учетом услуги специальной обработки голоса.

Это еще далеко не все студии Москвы и Московской области. Вот еще некоторые из них:

Чемоданов Продакшн;

Music For Sale;

Burn Your Records;

Goodwin;

Acoustic records.

Студий много, а бронирование творческих площадок можно осуществлять онлайн через специальный сервис. Это очень удобно из-за экономии времени, а также в плане сравнения вариантов по ключевым параметрам. Кстати, можно забронировать не только студии звукозаписи, но и творческие площадки другой направленности — творческие мастерские, фотостудии и прочее.

Если по каким-то причинам, вы передумали воспользоваться услугами площадки, то бронирование может быть отменено в любое время. Сервис бронирования площадок поможет определиться с выбором необходимой студии, которая будет наиболее точно подходить под ваши запросы. Активны скидочные и бонусные системы. Если на выбранной вами площадке возможна оплата безналичными способами, то совершить оплату можно сразу же после завершения процедуры бронирования. Также возможна оплата на месте.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.