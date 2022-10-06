Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева провел ребрендинг и представляет новый фирменный стиль.

«Музей архитектуры давно был готов к проведению ребрендинга. Для нас было важно, чтобы Музей менялся, и вместе с ним менялся его стиль, чтобы наш логотип соответствовал этим изменениям, чтобы он стал узнаваемым и ассоциировался с музеем» – директор музея Елизавета Лихачева.

Подготовка к проведению ребрендинга началась в апреле 2020 года, когда Музей архитектуры объявил открытый конкурс на новый фирменный стиль. Конкурсантам необходимо было разработать логотип, отражающий как разнообразие коллекции Музея архитектуры (архитектурная графика, фотографии, макеты и модели, скульптура, мебель, архивы архитекторов), так и его роль в современном культурном пространстве, сделать его узнаваемым и легко считываемым. Предыдущий логотип с аббревиатурой «МА» не имел своей идентичности, не сформировал прочных ассоциаций у аудитории именно с Музеем архитектуры, а также оказался чрезвычайно похож на символику других крупных культурных институций. Буквенный логотип «МУАР», который до сегодняшнего дня использовался Музеем, был создан еще Давидом Саркисяном, возглавлявшим Музей в 2000-2010 годах.

На открытый конкурс было подано более 350 заявок от дизайнеров, архитекторов, коллективов и любителей из разных регионов России и мира.

Победитель конкурса был выбран из тройки финалистов путем совместного обсуждения коллектива музея. Критерии отбора отражали пожелания музея: стиль создаваемого логотипа должен был быть минималистичным, изображение – узнаваемым и символичным, без часто используемых музеями образов капители или фасада с портиком. Победу одержал графический дизайнер Евгений Вольпов из Ростова-на-Дону, который и разработал визуальный дизайн обновления.

Главным элементом обновленного фирменного стиля стал новый логотип, представляющий из себя стилизованную букву «Щ», а также цветовая гамма, шрифт, паттерны. Коллектив музея по достоинству оценил личную инициативу победителя конкурса совместить в новом символе не только архитектурные элементы (вертикальные опоры, колонны или каннелюры), но и первую букву фамилии главного для музея человека – архитектора Алексея Щусева, чьё 150-летие будет масштабно отмечаться в 2023 году.

По словам создателя логотипа Евгения Вольпова, буква «Щ» выбрана по нескольким причинам: «Во-первых, это самый прямой путь к однобуквенной монограмме. Взять отдельно «М» или «А» было бы нелогично, и даже если помириться на «МА», это бы спорило с устоявшейся аббревиатурой МУАР. Во-вторых, погружаясь в материал, я как-то сразу взял на карандаш связку «щусевского» и «мельниковского» музеев и понял, что «М» лучше попридержать». Этот ход был оценен Музеем, ведь часто у посетителей нет понимания, что Музей Мельниковых, хоть и является филиалом Музея архитектуры, это отдельное учреждение.

«При создании логотипа во главу угла я поставил соображение о широте охвата и постоянном обновлении. Одно дело, скажем, камерный дом-музей с постоянной экспозицией, другое – научно-исследовательский гигант федерального масштаба, который, даже имея богатейшие собственные коллекции, остается проводником и посредником между историей архитектуры и современным архитектурным процессом. Тут и пригодится лаконичный, гибко встраиваемый в любые материалы знак — узнаваемый, как мхатовская чайка, красноречивый, как знак качества, и ненавязчивый, как маркировка ”не переворачивать”» – говорит создатель брендбука Евгений Вольпов.

У Музея появилось сразу несколько фирменных цветов. По словам Евгения Вольпова, «Приступая к обновлению стиля, я был уверен, что из всех существующих констант неприкосновенным останется красный акцент. Однако ошибся: коллектив музея, оказывается, успел убедиться, что в контексте истории архитектуры красный цвет воспринимается узко, прочно ассоциируясь только с одной, пусть и важной, эпохой». Автором была создана система цветового кодирования для каждого выставочного пространства музея: для Флигеля «Руина» — лососевый (отсылающий к оттенкам таких архитектурных материалов как кирпичная кладка, штукатурка, мрамор), для Парадной анфилады – горчичный (отсылающий к золоту деревянной скульптуры, капителей и патине веков), он же является основным цветом логотипа и фирменным цветом музея после ребрендинга, голубой – для «Аптекарского приказа» (отсылающих к изразцам и символизирующий открытость и устремленность) и салатовый – для Творческих МУАРстерских музея. «Важно было подобрать цвета, которые будут явственно различаться, не создавая при этом избыточной пестроты» – говорит Евгений Вольпов. Так, идея цветового кодирования также отразила пожеление показать разнообразие коллекции музея через символику.

Одним из самых значимых изменений стало полное визуальное и функциональное обновление сайта Музея архитектуры.

По словам Ксении Смирновой, заместителя директора Музея архитектуры по просветительской работе, «Старый сайт музея уже давно перестал соответствовать современному уровню удобства как для пользователей, так и для самих сотрудников музея. В работе над новым сайтом мы в первую очередь опирались на мнение и опыт наших посетителей: читали отзывы, слушали обращения по телефону, отвечали и помогали найти что-то на нашем сайте. В результате мы выявили очевидные и незаметные проблемы сайта, поняли логику пользователей, поняли, что для них важнее, что необходимо выделить, добавить или наоборот — убрать за ненадобностью. Благодаря накопленному объему информации, мы постарались сделать максимально удобную навигацию, добавить новые функции, структурировать информацию, сделать ее более полной, а также автоматизировать ряд услуг музея».

По словам дизайнера Музея архитектуры Алисы Гринберг, которая курировала взаимодействие с разработчиками нового сайта, «Сейчас путь пользователя намного понятнее и очевиднее. На интересующую вас страницу можно попасть несколькими способами, не возвращаясь к начальной странице».

Новый сайт музея в течение года с момента запуска будет дополняться и обновляться. В ближайшие недели будет запущен онлайн-магазин Музея архитектуры, что наконец-то позволит жителям других городов и стран приобретать книги по истории архитектуры и искусства, а также эксклюзивные музейные издания и сувениры через интернет с доставкой.

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