Музей AZ объявляет о приеме заявок на первую ежегодную премию Zverev Art Prize в области искусствоведения и журналистики

Премия будет вручаться самым интересным и инновационным исследованиям и статьям, посвященным русскому неофициальному искусству второй половины ХХ века и актуальному современному искусству.

К участию в открытом конкурсе принимаются заявки по четырем номинациям:

«Книга о неофициальном искусстве второй половины ХХ века»

К конкурсу принимаются монографии, исследования, изданные не ранее 2022 года, или неизданные рукописи (в том числе и готовящиеся к изданию). Тема — исследование неофициального искусства 1950-х-1980-х годов. Объем — не менее 8 авторских листов. Премия составляет 500 000 рублей.

«Книга о современном российском искусстве»

К конкурсу принимаются монографии, исследования, изданные не ранее 2022 года, или неизданные рукописи (в том числе и готовящиеся к изданию). Тема — современное российское искусство, начиная с 2000-х годов. Объем — не менее 8 авторских листов. Премия составляет 500 000 рублей.

«Статья о неофициальном искусстве второй половины ХХ века»

К конкурсу принимаются неопубликованные тексты на русском языке. Тема — искусство нонконформистов 1950-х-1980-х годов. Объем — не менее 0,5 авторского листа. Премия составляет 250 000 рублей.

«Статья о современном российском искусстве»

К конкурсу принимаются неопубликованные тексты на русском языке. Тема — современное российское искусство, начиная с 2000-х годов. Объем — не менее 0,5 авторского листа. Премия составляет 250 000 рублей.

Фокус исследований и статей должен быть сосредоточен именно на визуальном искусстве. Исследования и статьи о других видах искусств — театре, кинематографе, литературе, музыке и т.д. — могут быть приняты к участию в Конкурсе только в том случае, если они рассматриваются автором в дискурсе визуальных искусств.

Миссия Премии – сфокусировать внимание исследователей и журналистов на русском неофициальном искусстве второй половины ХХ века и современном искусстве, популяризировать наследие нонконформистов и актуальное искусство, стимулировать исследовательский и публицистический интерес к этим направлениям и дать возможность авторам публично представить собственную точку зрения на прошлое, настоящее и будущее искусства в России.

Общий призовой фонд Zverev Art Prize / Взгляд. Интерпретация. Позиция – более 2 миллионов рублей.

Подробности и подача заявок на сайте https://write.museum-az.com .

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