Музей Эрарта объявляет старт приема заявок для участия в Эрарта Премии – 2024

Оставить заявку можно через специальную форму на сайте музея с 5 сентября до 15 октября 2023 года. В 2024 году призовой фонд для авторов увеличится до 3,5 миллиона рублей.

Напомним, что Эрарта Премия — первая в истории премия в области современного искусства, присуждаемая по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию.

Проект запустился в 2023 году: тогда общий призовой фонд Премии составил 3,2 миллиона рублей и был поделен между авторами (2,5 миллиона рублей) и активными зрителями (700 000 рублей). Итоги Эрарта Премии — 2023 опубликованы в этом разделе.

Выставка произведений соискателей Эрарта Премии — 2024 пройдет в Большом зале музея с 8 февраля по 9 июня 2024 года. Зрительское голосование будет организовано в три тура. В порядок проведения Премии в 2024 году было внесено еще несколько изменений: например, для обладателей действующих билетов в музей Эрарта из разных регионов России, которые не смогут в период проведения выставки Эрарта Премии — 2024 приехать в Санкт-Петербург, будет открыта возможность удаленного голосования.

Изменения также коснутся процедуры распределения призового фонда Премии. По предложению самых активных посетителей, которые уже принимали участие в зрительских активностях, общий призовой фонд 2024 года будет целиком направлен на поддержку авторов и поделен между соискателями в соответствии с результатами голосования. Таким образом, призовой фонд для авторов увеличен до 3,5 миллиона рублей. Узнать подробнее о порядке голосования, распределении выигрыша в 2024 году и других обновлениях можно на сайте музея современного искуства Эрарта.

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