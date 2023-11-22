Музей Фаберже запустил нейросеть в сообществе ВКонтакте к своему 10-летию

Что, если бы любой желающий мог заказать Карлу Фаберже ювелирное пасхальное яйцо? Проект «Ваш фамильный Фаберже» к 10-летию Музея Фаберже позволяет пользователям создать уникальный дизайн яйца Фаберже на основе своих предпочтений.

В основе идеи новой нейросети — отсылка к истории знаменитой ювелирной фирмы Фаберже, которая славилась индивидуальным подходом к заказчику и учитывала при выполнении заказа не только модные тенденции, но и личные пожелания клиента, и важные события его жизни. Некоторые изделия Фаберже, прежде всего, знаменитые императорские пасхальные яйца, выполнялись в единственном экземпляре, что делало их абсолютно уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства.

Организаторы проекта решили предоставить каждому возможность почувствовать себя заказчиком фирмы Фаберже и пофантазировать, как могло бы выглядеть яйцо Фаберже в различных, даже современных, художественных стилях, в числе которых стим-панк, поп-арт, биодизайн и другие. На волне популярности нейросетей было решено использовать именно эту технологию создания объектов, чтобы увидеть результат максимально быстро. Чат-боту нужно всего полчаса для генерации изображения, в то время как для создания оригинального яйца мастерам фирмы Фаберже требовалось не менее года.

Чтобы получить собственное фамильное яйцо, необходимо подписаться на сообщество музея ВКонтакте @fabergemuseum, написать в личные сообщения, и бот Фаберже поможет создать ваш уникальный предмет цифрового искусства. Нейросеть генерирует изображения на основе ответов пользователя, поэтому повторить результат невозможно. Новая история великого Фаберже пишется с вашим непосредственным участием!

«Мы с большим интересом относимся к современным технологиям, поэтому проект с нейросетью к 10-летию Музея Фаберже показался нам прекрасной идеей. Он позволяет каждому попробовать себя в роли заказчика фирмы Фаберже, акцентируя внимание на индивидуальности подхода к созданию каждого произведения — основе философии фирмы Фаберже. Мы надеемся, что проект даст возможность как можно большему количеству людей познакомиться с коллекцией пасхальных шедевров Музея Фаберже и почувствовать себя причастным к его истории,» — отметил президент фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Владимир Воронченко.

19 ноября 2013 года в отреставрированном Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки открылся первый негосударственный музей федерального значения — Музей Фаберже. В музее представлена уникальная коллекция русского декоративно-прикладного и ювелирного искусства, в том числе, уникальные произведения фирмы Фаберже. За относительно небольшой период Музей Фаберже превратился в один из самых известных культурных объектов Санкт-Петербурга и вошел в ТОП-10 самых посещаемых музеев России.