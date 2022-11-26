«Музей, который звучит»: Российский национальный музей музыки завершит празднование юбилейного года концертом в Большом зале Московской консерватории

В 2022 году Российский национальный музей музыки отмечает своё 110-летие. Юбилейный год ознаменовался проведением значимых культурных мероприятий, среди них запуск новых просветительских проектов, премьеры экскурсий, музыкальные перформансы, концерты академической и современной музыки и др. Музыкальным итогом юбилейного года станет концерт «Музей, который звучит», организованный Российским национальный музеем музыки совместно с РОСКОНЦЕРТом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Концерт состоится 29 ноября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Программу из сочинений П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.И. Танеева, Н.С. Голованова, чьи рукописи хранятся в фондах Музея музыки, исполнят известные творческие коллективы и титулованные музыканты страны: Симфонический оркестр радио «Орфей», Академический Большой хор «Мастера хорового пения», солисты Александр Гиндин, Сергей Жилин, Александр Князев, Екатерина Мечетина, Павел Милюков и др. На концерте будут представлены уникальные видеоматериалы, которые расскажут об истории музея, его прошлом и настоящем, его коллекциях, событиях и героях. В руках музыкантов прозвучат бесценные струнные инструменты Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации, а также инструменты народов России, созданные выдающимися мастерами.

В фойе Большого зала консерватории будет размещена выставка «110 лет. Главное». Гостей вечера будут встречать музыканты, играющие на исторических музыкальных инструментах.

«Этому концерту суждено стать историческим событием. За более чем вековую историю в коллекцию музея вошло около одного миллиона артефактов, представляющих наследие музыкальной культуры народов России и других стран. Программа вечера выстроена так, что зрители узнают об истории музея — от момента создания до сегодняшнего дня, познакомятся с шедеврами фондовой коллекции, услышат уникальные музыкальные инструменты», — комментирует генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

О музее

Музей музыки основан в 1912 году в Московской консерватории и носил имя директора и основателя консерватории – выдающегося пианиста Николая Рубинштейна. С годами музей расширялся, в 1943 году получил статус государственного и был отнесён к музеям всесоюзного значения. В 1954 году музею было присвоено имя М. И. Глинки, с 2018 года - Российский национальный музей музыки.

В фондах музея хранится около одного миллиона экспонатов, 595 личных архива. Наибольшую ценность представляют архивы Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Фёдора Шаляпина и др. Уникальные авторские материалы являются свидетельством полёта творческой мысли композиторов, музыковедов, исполнителей и любителей музыки – автографы партитур, нотные издания, оформленные лучшими книжными иллюстраторами, ноты с бесценными пометками исполнителей; исторические фотографии легендарных музыкантов; видеосъёмки концертов, оперных и балетных постановок; эскизы декораций и аутентичные сценические костюмы; уникальные аудиозаписи и многое другое.

Музей музыки гордится своей коллекцией музыкальных инструментов: музыкальные инструменты народов мира и Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов России, в которой представлены бесценные работы легендарных мастеров - Амати, Страдивари, Гварнери. Только в Музее музыки можно увидеть древнерусские гусли XIII века, первый отечественный синтезатор АНС, электромузыкальный инструмент Терменвокс, созданный в начале XX столетия изобретателем Львом Терменом, роскошно оформленные итальянские спинеты XVI века; наградные военные серебряные трубы (1812-1814 гг.), музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся исполнителям.

В коллекции музея собраны работы выдающихся русских художников - Михаила Врубеля, Константина Коровина, Валентина Серова, Василия Верещагина, Михаила Нестерова, Николая Рериха, Виктора Васнецова и др.

Одним из приоритетных направлений деятельности Музея музыки является сохранение и популяризация российских музыкальных традиций.

В дни проведения Международного конкурса пианистов, дирижёров и композиторов имени С.В. Рахманинова, в июне 2022 года, музей представил выставки о композиторе в Московской консерватории, на сайте Конкурса, в выставочных пространствах на Цветном бульваре в Москве. В августе на площадке Российского духовно-культурного центра в Париже была представлена выставка «Сергей Рахманинов: “Я – русский композитор”». На открытии выставки присутствовала правнучка композитора Александра Конюс-Брошар, тепло отозвавшаяся об этом выставочном проекте.

Ещё один проект 2022 года – выставка «Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы», призванная раскрыть значение отечественной музыкальной культуры через выдающиеся имена и наиболее значимые события: в ней представлено творчество не только известных русских композиторов Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, но и выдающихся музыкантов современности - Родиона Щедрина, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева, Юрия Башмета.

На выставке «Русский треугольник. Сказ о балалайке» были представлены десятки уникальных балалаек (в том числе работы прославленного мастера, «русского Страдивари», Семёна Налимова). Проект включил в себя не только выставку, но и специальную зону для проведения мастер-классов по изготовлению и обучению игре на балалайке.

110-летию Музея музыки посвящена выставка «110 лет. Главное», отражающая историческую панораму наиболее значимых событий истории музея и представляющая уникальные экспонаты из фондовой коллекции. Цифровая версия выставки будет представлена 29 ноября в фойе Большого зала консерватории, в день проведения концерта «Музей, который звучит!»

К 100-летию российского джаза музей представил масштабный выставочный проект «Джаз! 100! Россия!», подготовленный при участии коллекционеров, историков и исследователей джаза и представляющий жанр как неотъемлемую часть мировой и российской музыкальной культуры. На выставке представлены исторические фотографии, афиши джазовых концертов и фестивалей, уникальные музыкальные инструменты, принадлежавшие известным джазовым музыкантам, коллекция редких аудионосителей и аудиозаписей из фондов Музея музыки, а также из собраний музеев, частных коллекций, Центра исследования джаза (Ярославль).

Наиболее значимые выставочные проекты последних лет:

«Гимн России», (выставка удостоена Премии Правительства Российской Федерации);

«Сергей Прокофьев: композитор, опередивший время», «Чайковский и мир», «Я ловил ощущения» ( к юбилею М.Л. Таривердиева), «Скрещение судеб: Галина Вишневская и Мстислав Ростропович», «Шаляпин и Коровин: история одной дружбы»

Интерактивная выставка «Все о звуке. Звук и.…», ставшая одним из брендов музея;

мультимедийный арт-проект «Музыка героев», посвящённый Великой Победе, получивший ряд престижных международных премий и множество восторженных отзывов;

выставка, посвященная творчеству современных композиторов, - «Быть композитором. Идея. Эксперимент. Изобретение»;

выставочные проекты, реализованные совместно со студентами ГИТИСа, Высшей школы экономики, порталом «Яндекс.Музыка», «Сбер.Звук», «Mail.ru» и др.

Эти и другие выставки широко представлены в российских регионах и за рубежом, а также в интернет-пространстве.

Особенность выставок Музея музыки — в том, что они звучат! Современные технологии дают возможность прослушивать фондовые записи, которые иллюстрируют тот или иной раздел экспозиции. Звучат и уникальные музыкальные инструменты из Госколлекции: бесценные струнно-смычковые инструменты предоставляются молодым музыкантам для участия в престижных музыкальных конкурсах и концертах (эта традиция сохраняется на протяжении более 100 лет).

Современная жизнь музея наполнена разнообразными просветительскими мероприятиями, адресованными широкому кругу посетителей. Особое внимание уделяется молодежной аудитории, посещающей мероприятия по «Пушкинской карте».

Проекты-квесты, воркшопы, сотрудничество с блогерами, концерты и лекции в жанре «квартирника», экспериментальные звуковые перформансы с диджеями, тематические экскурсии, творческие встречи, в том числе с современными композиторами и исполнителями, – все это дает возможность узнать и полюбить музыкальную классику, раскрыть перспективы искусства XXI века.

На протяжении нескольких лет, ежедневно, на радио «Орфей» и в сети Интернет выходит уникальная программа «Экспомузыка», в которой ведущий проекта – Михаил Брызгалов – представляет один из экспонатов музея, рассказывая о нём короткую историю. Программа любима слушателями; в эфир вышло более 700 выпусков.

В соответствии с Указом Президента России «О праздновании 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова» 2023 год в России объявлен Годом Сергея Рахманинова. Российская часть архива великого русского композитора хранится в Музее музыки (3800 единиц хранения). В настоящее время на основе фонда ведётся подготовка научного каталога «Автографы Рахманинова в фондах Российского национального музея музыки». Музей готовится к юбилею Рахманинова и принимает активное участие в мероприятиях, предусмотренных федеральным планом.

В 2023 году музей представит современный проект-блокбастер для детей и взрослых «Музыкальная эволюция: от камней до нейросети». Проект посвящён эволюции взаимоотношений человека и музыки и побуждает посетителей к поиску ответов на вопросы: как создается музыка, из чего она состоит, как устроен её язык? Интерактивное взаимодействие со специально созданными для проекта экспонатами (мультимедийные технологические инсталляции) позволит зрителям интегрировать полученную информацию в личный зрительный опыт и в простой и доступной форме даст представление о теории и истории музыки.

Более 100 лет Российский национальный музей музыки бережно хранит и непрестанно приумножает великое наследие мировой музыкальной культуры, делает его доступным для широкой аудитории (в том числе в проектах с применением современных мультимедийных и информационных технологий) и следует своей главной миссии – сохранения музыкальной истории для настоящего и будущего.

Фото – Российский национальный музей музыки

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