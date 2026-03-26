Музей Мирового океана открыл выставку в Чили

В Сантьяго на территории Университета Бернардо О’Хиггинса начала работу выставка Музея Мирового океана «Обь. К берегам Антарктиды».

С ноября прошлого года выставочный проект представлен в Главном корпусе Музея Мирового океана и уже успел завоевать внимание калининградцев и гостей города. «Обь. К берегам Антарктиды» рассказывает о важной странице как в истории советских комплексных экспедиций, так и в истории Калининграда. В 2025 году исполнилось 70 лет с момента выхода дизель-электрохода «Обь» из Калининградского морского порта к берегам Антарктиды. Это событие прославило не только отечественную науку, но и сам город. Газеты тех лет пестрели заголовками об отважных ученых-мореплавателях, отправлявшихся изучать неизведанный белый материк.

На выставочных планшетах представлены фотографии, изображения архивных документов и фондовых предметов, связанных с освоением Антарктиды. В основу выставки легли не только исторические факты, но и уникальные тексты: выдержки из дневников участников экспедиций, а также шуточная переписка о пингвинах между начальником станции Советская и заместителем начальника станции Мирный.

Открытие выставочного проекта состоялось в онлайн-формате. Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк поприветствовал участников выставки и поблагодарил за неоценимую помощь в реализации проекта директора Русского дома в Чили Нину Миловидову и вице-ректора чилийского университета Бернардо О’Хиггинса Лисабелл Эстрада Апаблаза, на территории которого и расположилась выставка. Проект состоялся благодаря содействию Россотрудничества.

«Развитие культурных связей между нашими странами имеет прочный исторический фундамент: именно русские моряки в ходе кругосветного плавания на бриге «Рюрик» в 1816 году стали первыми представителями России, которые побывали в Чили с официальной миссией. Несколько столетий спустя, уже в советское время, чилийские порты посещали большие исследовательские суда, одним из них была и «Объ». Их всегда принимали тепло и дружественно. Уверен, что история открытия Антарктиды и ее исследование советскими и российскими учеными найдет живой отклик у чилийской аудитории, послужит связующей нитью к новым культурным и просветительским проектам, в том числе и на Южном континенте – во имя науки и мира» – отметил Денис Миронюк, приветствуя чилийских коллег.

Символично, что продолжением церемонии открытия стала лекция яхтсмена, путешественника и члена Калининградского областного отделения Русского географического общества Андрея Большакова, который совсем недавно вернулся из экспедиции в Антарктиду. Он рассказал о встрече с легендарным путешественником Федором Конюховым и поделился результатами научной работы на шестом материке.