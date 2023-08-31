Музей Мирового океана представит выставку на Сахалине

Совместный выставочный проект «Корабли России» музея-заповедника «Музей Мирового океана» и Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» расскажет о знаменитых российских кораблях XVII–XX веков.

«Святой Петр» и «Святой Павел»

«Восток» и «Мирный»

«Витязь»

«Святая Анна»

Основа выставки – графические работы выдающегося художника-мариниста Евгения Войшвилло, многие из которых созданы в сотрудничестве с известным иллюстратором Борисом Стародубцевым. В экспозиции будет представлено более 40 изображений исторических судов: от первого русского военного корабля «Орел» до советских научно-исследовательских судов «Витязь» и «Заря». Все художественные работы выполнены с большой документальной точностью. Изучая прорисованные с безупречной точностью детали корпуса кораблей, канаты, паруса и мачты, можно составить представление об эволюции российского судостроения, развитии инженерной мысли. Также произведения передают характер исследований и экспедиций, прославивших корабли на весь мир.

«История отечественного флота неотделима от истории страны. Многие поколения российских моряков заслужили вечную славу блистательными военными победами, героическими подвигами во имя изучения Мирового океана. А образы знаменитых кораблей, упорство и смелость мореплавателей вдохновляли художников и писателей на создание шедевров. Евгений Войшвилло – непревзойденный мастер, умеющий запечатлеть красоту архитектуры кораблей. Коллекция его произведений формировалась у нас с 1984 года, еще до создания Музея Мирового океана. Мы находимся в самом западном регионе страны, но для искусства нет преград. Мы рады возможности представить произведения нашей художественной коллекции на Дальнем Востоке, приглашаем всех на выставку!», - говорит генеральный директор Музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Отдельный комплекс выставки посвящён исследованиям Сахалина под руководством Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского и Геннадия Невельского. Кроме того, посетители увидят судовые колокола, тахометр, аксометр и другие навигационные предметы.

Партнёрами проекта выступили Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева, Сахалинский областной краеведческий музей и Историко-культурный центр Холмского городского округа. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Экспозиция будет доступна для посещения с 4 сентября до 5 ноября 2023 года.

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