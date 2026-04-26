Музей Мирового океана принял участие в памятных акциях

25 апреля 1945 года – дата, которая вписана в историю завершающего этапа Великой Отечественной войны. В этот день на косе Фрише-Нерунг в ходе Восточно-Прусской наступательной операции (ныне – Балтийская коса, Калининградская область) началась высадка морских десантов из состава подразделений Красной армии и Военно-морского флота для блокирования отступающих немецко-фашистских войск. Кровопролитные бои на косе продолжались вплоть до 9 мая и полной капитуляции противника.

В 81-ю годовщину тех событий на Балтийской косе прошли сразу несколько памятных акций. Состоялись возложение цветов к памятному знаку, установленному в 2025 году в месте высадки амфибийного десанта, и торжественный митинг у братской могилы, где захоронено 660 советских воинов, погибших при штурме косы. Среди тех, чья память увековечена на мемориале, Герой Советского Союза, гвардии капитан Леопольд Некрасов, который будучи командиром минометной роты погиб в бою 26 апреля 1945 года.

По инициативе Музея Мирового океана, при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, партнеров и друзей музея, на обелиске в апреле этого года была восстановлена ранее утраченная надпись с изображением красной звезды и текстом «Вечная память героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину». Накануне, сотрудниками Калининградского управления Росморпорта и администрации Балтийского городского округа были проведены работы по благоустройству мемориала.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Музея Мирового океана, член Совета регионального отделения РВИО Денис Миронюк, заместитель руководителя калининградского отделения РВИО Игорь Белоус, руководитель парково-музейного комплекса «Старый люнет» Валерия Надымова, военнослужащие 120-й гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота, школьники из г. Балтийска и жители Балтийской косы, для которых эти события стали особенно важными.

