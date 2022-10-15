Музей Москвы и молодежная библиотека имени М.А. Светлова запускают совместный лекторий «Московский текст», который будет посвящен Москве в литературе — поиску связей между городом и известными писателями и их произведениями. На первой встрече в Центре Гиляровского, филиале музея, посетители узнают о героях Ильфа и Петрова.

14 октября в Центре Гиляровского пройдет лекция «Киса и Ося здесь были: Москва героев Ильфа и Петрова». Лекцию прочтет Мария Галкина, кандидат филологических наук, лектор, экскурсовод, исследователь культуры XIX века.

Жанр травелога, в котором написан роман «Двенадцать стульев», позволил авторам блестяще отразить московские будни 1920-х годов. Встретив героев на Рязанском вокзале, читатели вместе с ними отправляются в общежитие студентов химиков имени монаха Бертольда Шварца, посещают образцовую столовую Московского союза потребительских обществ, принимают участие в аукционе в Петровском пассаже и, наконец, своими глазами видят сокровище мадам Петуховой, так и не обретенное концессионерами. Во время лекции у слушателей будет возможность узнать, по какому адресу находилась старгородская богадельня, каковы были условия труда в газете «Гудок» и кто на самом деле спрятал клад в кресле.

21 октября состоится лекция «Стихи мы обсуждали после смены на Метрострое: поэт Муса Джалиль и его литературный кружок для рабочей молодежи». Ее автор — историк, журналист и кандидат педагогических наук Марат Сафаров.

Недалеко от Центра Гиляровского установлена мемориальная доска, которая напоминает о жившем в Столешниковом переулке в 1930-е годы татарском поэте Мусе Джалиле. На весь мир его прославил сборник стихов «Моабитская тетрадь», который был создан в немецкой тюрьме и издан после смерти поэта. До Великой отечественной войны Муса Джалиль вел в Москве большую творческую работу среди молодежи. В духе времени он создал литературный кружок для молодых рабочих, где метростроевцы, работники заводов и фабрик, после трудовой смены приходили обсуждать свои и чужие стихи и рассказы. Марат Сафаров расскажет, для чего создавались рабочие литературные кружки, кто из молодых рабочих стал профессиональным литератором и почему свои стихи и рассказы советские рабочие создавали на латинице.

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