Музей Москвы приглашает музейных сотрудников пройти онлайн-курс цифрового проектирования «Домашняя страница»

Музей Моск­вы при­гла­ша­ет музей­ных сотруд­ни­ков прой­ти онлайн-курс циф­ро­во­го про­ек­ти­ро­ва­ния «Домаш­няя стра­ни­ца». Заня­тия будут акту­аль­ны для всех, кто хочет реа­ли­зо­вать свой про­ект о горо­де в диджи­тал-фор­ма­те. Курс реа­ли­зу­ет­ся побе­ди­те­лем кон­кур­са «Общее дело» бла­го­тво­ри­тель­ной про­грам­мы «Эффек­тив­ная филан­тро­пия» Бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да Вла­ди­ми­ра Потанина.

Курс стар­ту­ет 13 апре­ля и про­длит­ся до 3 июня. Про­грам­ма будет вклю­чать тео­ре­ти­че­скую и прак­ти­че­скую части. Участ­ни­ки узна­ют об осо­бен­но­стях соци­о­куль­тур­но­го про­ек­ти­ро­ва­ния, позна­ко­мят­ся с циф­ро­вы­ми трен­да­ми и циф­ро­вым инстру­мен­та­ри­ем, обсу­дят, как искать обра­зы и сце­ни­че­ские клю­чи для повест­во­ва­ния в циф­ро­вом про­ек­те. Кро­ме это­го, в коман­дах слу­ша­те­ли про­ра­бо­та­ют идеи про­ек­тов, свя­зан­ных с сохра­не­ни­ем город­ской исто­рии и изу­че­ни­ем совре­мен­но­го горо­да, а в фина­ле пред­ста­вят про­ек­ты экс­перт­но­му совету.

Уча­стие в кур­се бес­плат­ное на осно­ве кон­курс­но­го отбо­ра. При­о­ри­тет будет отда­вать­ся сотруд­ни­кам музеев горо­дов, кра­е­вед­че­ских музеев, а так­же сотруд­ни­кам дру­гих музеев, кото­рые хотят реа­ли­зо­вать про­ект, свя­зан­ный с исто­ри­ей и/или совре­мен­но­стью горо­да. Заяв­ка может быть пода­на от несколь­ких сотруд­ни­ков одно­го музея. При­ем заявок осу­ществ­ля­ет­ся до 5 апре­ля (вклю­чи­тель­но) по ссыл­ке. Участ­ни­ки полу­чат уве­дом­ле­ние о резуль­та­тах отбо­ра не поз­же 8 апреля.

Кура­то­ры: Татья­на Ново­се­ло­ва, музей­ный про­ек­ти­ров­щик, про­дю­сер кре­а­тив­ных про­ек­тов, пре­по­да­ва­тель МВШСЭН (факуль­тет управ­ле­ния соци­о­куль­тур­ны­ми про­ек­та­ми). Тама­ра Вели­код­не­ва, началь­ник отде­ла циф­ро­вых про­ек­тов Музея Моск­вы. Мария Сакир­ко, антро­по­лог, кура­тор Лек­то­рия Музея Москвы

Фор­мат: онлайн-лек­ции и семинары.

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