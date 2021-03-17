Музей Москвы приглашает музейных сотрудников пройти онлайн-курс цифрового проектирования «Домашняя страница». Занятия будут актуальны для всех, кто хочет реализовать свой проект о городе в диджитал-формате. Курс реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Курс стартует 13 апреля и продлится до 3 июня. Программа будет включать теоретическую и практическую части. Участники узнают об особенностях социокультурного проектирования, познакомятся с цифровыми трендами и цифровым инструментарием, обсудят, как искать образы и сценические ключи для повествования в цифровом проекте. Кроме этого, в командах слушатели проработают идеи проектов, связанных с сохранением городской истории и изучением современного города, а в финале представят проекты экспертному совету.
Участие в курсе бесплатное на основе конкурсного отбора. Приоритет будет отдаваться сотрудникам музеев городов, краеведческих музеев, а также сотрудникам других музеев, которые хотят реализовать проект, связанный с историей и/или современностью города. Заявка может быть подана от нескольких сотрудников одного музея. Прием заявок осуществляется до 5 апреля (включительно) по ссылке. Участники получат уведомление о результатах отбора не позже 8 апреля.
Кураторы: Татьяна Новоселова, музейный проектировщик, продюсер креативных проектов, преподаватель МВШСЭН (факультет управления социокультурными проектами). Тамара Великоднева, начальник отдела цифровых проектов Музея Москвы. Мария Сакирко, антрополог, куратор Лектория Музея Москвы
Формат: онлайн-лекции и семинары.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.