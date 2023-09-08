Музей Победы и ТАСС подписали соглашение

Музей Победы и информационное агентство России ТАСС 7 сентября подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Соглашение предусматривает установление стратегических партнерских отношений, нацеленных на развитие информационного сотрудничества в области образования, истории и культуры.

«От имени коллектива нашего агентства хочу поблагодарить Александра Яковлевича Школьника за то сотрудничество между Музеем Победы и нашим агентством, которое наблюдается в течение нескольких лет. Я отмечу, что любой наш совместный проект, за какой бы мы ни брались и ни осуществляли, он обязательно и неизбежно касается главного — сохранения исторической памяти», — подчеркнул Андрей Кондрашов.

Так, например, в рамках Фестиваля правильного кино, организованного Музеем Победы, состоялась премьера фильма «Великая Отечественная война в хронике ТАСС», на площадке музея открывались выставки, в которых широко использовались материалы, предоставленные агентством. Кроме того, в этом году агентство ТАСС передало в проект «Лица Победы» истории 17 своих корреспондентов, которые воевали и погибли в Великой Отечественной войне.

В свою очередь директор Музея Победы выразил уверенность, что соглашение придаст новый импульс сотрудничеству. «Будем и впредь вместе отражать информационные атаки, реализовывать масштабные совместные проекты и искать новые форматы взаимодействия», - отметил Александр Школьник.

В рамках церемонии подписания соглашения в Музее Победы открылась фотовыставка, приуроченная к празднованию Дня города Москвы. В новую экспозицию вошло более 50 фотографий из архива ТАСС. Познакомиться с подборкой редких снимков, которые охватывают период с начала ХХ века до современности, москвичи и гости столицы смогут до 8 октября 2023 года.

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