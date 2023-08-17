Музей Победы обновит выставку к 80-летию Курской битвы

К 80-летию победы в Курской битвы Музей Победы обновит выставку «Закат Цитадели». Экспозицию дополнят предметы, рассказывающие о строительстве Дороги мужества – железнодорожного пути Старый Оскол – Ржев, предназначенного для обеспечения перевозки грузов войск Воронежского фронта.

«Силами красноармейцев, дорожных бригад и тысяч местных жителей 95 километров магистрали были построены за рекордные 32 дня. Это позволило улучшить снабжение войск Красной армии, что внесло существенный вклад в победу в Курской битве», – отметила куратор выставки, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Елизавета Голощапова.

Посетители увидят подлинные экспонаты из фондов Музея Победы, использовавшиеся при строительстве и ремонте железнодорожных путей. Комплекс предметов позволит не только узнать новые факты о легендарном сражении, но и посмотреть на события битвы под другим, немного непривычным углом.

23 августа первыми посетителями обновленной выставки станут участники Курской битвы Иван Андреевич Слухай, Мария Михайловна Рохлина, Василий Гаврилович Пронин, а также представители ветеранских и молодежных организаций. Почетные гости возложат цветы в Зале Памяти и Скорби Музея Победы, а затем для них будет проведена экскурсия по выставке «Закат Цитадели».

Проект «Закат Цитадели» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Генеральный информационный партнер выставки — информационное агентство России ТАСС.

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