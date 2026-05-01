Музей Победы подвел итоги международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве»

В Музее Победы завершился международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве». На конкурс в этом году поступило более 25 000 работ. Посмотреть их можно на сайте Музея Победы. За две недели работы виртуальной выставки рисунки конкурсантов набрали более 3 миллионов просмотров.

Победителями стали более 300 художников разного возраста. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в пяти возрастных категориях, их работы войдут в коллекционную серию открыток к 9 Мая. Кроме того, были отмечены работы в различных спецноминациях партнеров конкурса — компании «Луч», RUSSPASS, Движения Первых и др., а также по результатам голосования на сайте Музея Победы, голосования в проекте «Активный гражданин» и опроса на платформе «Активный гражданин – детям».

Например, победительницей специальной номинации медиагруппы «Россия сегодня», посвященной военным корреспондентам в честь 85-летия Совинформбюро, стала 13-летняя Татьяна Закревская из Ленинградской области.

«Творческое состязание в этом году было посвящено Году единства народов России, его темой стала «Победа в единстве». Впервые лауреатами конкурса стали жители всех регионов нашей страны. Фонд «Защитники Отечества» в своей спецноминации выбрал по три победителя от каждого российского региона», — отметили в Музее Победы.

Авторами рисунков стали жители из всех уголков России, а также из Республики Беларусь, Египта, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Многонационального Государства Боливия, Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. В этом году было выбрано пять зарубежных победителей в различных номинациях. Начинающие и опытные художники прислали на конкурс работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной страны. На открытках представлены герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Музее Победы 6 мая. Все участники получат именные сертификаты, а основные победители — коллекционные наборы открыток со своими работами и призы от партнеров конкурса.

Конкурс проводится Музеем Победы и государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с проектом «Активный гражданин» и платформой «Активный гражданин — детям», компанией «Луч», Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, VK, RUSSPASS, «Zartoy».