Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы подвел итоги международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве»

Музей Победы подвел итоги международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве»

By T1
175
Художник Арина Ткачева, Санкт-Петербург
В Музее Победы завершился международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве». На конкурс в этом году поступило более 25 000 работ. Посмотреть их можно на сайте Музея Победы. За две недели работы виртуальной выставки рисунки конкурсантов набрали более 3 миллионов просмотров.

Победителями стали более 300 художников разного возраста. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в пяти возрастных категориях, их работы войдут в коллекционную серию открыток к 9 Мая. Кроме того, были отмечены работы в различных спецноминациях партнеров конкурса — компании «Луч», RUSSPASS, Движения Первых и др., а также по результатам голосования на сайте Музея Победы, голосования в проекте «Активный гражданин» и опроса на платформе «Активный гражданин – детям».

Например, победительницей специальной номинации медиагруппы «Россия сегодня», посвященной военным корреспондентам в честь 85-летия Совинформбюро, стала 13-летняя Татьяна Закревская из Ленинградской области.

«Творческое состязание в этом году было посвящено Году единства народов России, его темой стала «Победа в единстве». Впервые лауреатами конкурса стали жители всех регионов нашей страны. Фонд «Защитники Отечества» в своей спецноминации выбрал по три победителя от каждого российского региона», — отметили в Музее Победы.

Авторами рисунков стали жители из всех уголков России, а также из Республики Беларусь, Египта, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Многонационального Государства Боливия, Республики Сингапур, Республики Чили и других стран. Впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. В этом году было выбрано пять зарубежных победителей в различных номинациях. Начинающие и опытные художники прислали на конкурс работы, посвященные героям разных эпох и народов нашей многонациональной страны. На открытках представлены герои Куликовской битвы, Бородинского сражения, Великой Отечественной или наши современники.

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Музее Победы 6 мая. Все участники получат именные сертификаты, а основные победители — коллекционные наборы открыток со своими работами и призы от партнеров конкурса.

Конкурс проводится Музеем Победы и государственным фондом «Защитники Отечества» совместно с проектом «Активный гражданин» и платформой «Активный гражданин — детям», компанией «Луч», Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, VK, RUSSPASS, «Zartoy».

Художник Лидия Кобзева, Ростовская область
Художник Ксения Склярова, Краснодарский край
Художник Ксения Прохорова, Калужская область
Художник Мария Осипова, Ивановская область
Художник Василиса Шалабаева, Нижегородская область
Художник Майкл Алпатов, Ростовская область
Предыдущая статья
Следующая статья
Новое в рубрике