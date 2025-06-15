VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваМузей Победы показал работу госпиталя военных лет ко Дню медика

Музей Победы показал работу госпиталя военных лет ко Дню медика

editor
By editor
88
день медика в музее победы

Ко Дню медицинского работника, 14 и 15 июня, Музей Победы провел тематические мероприятия в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Москвичи и гости столицы узнали о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной и нелегком труде медиков, которые оказывают первую помощь. Также у гостей культурной площадки была возможность поучаствовать в квесте и других активностях.

«У нас очень интересный проект, потому что мы не только рассказываем, но и даем деткам потрогать все инструменты и поучаствовать в операции. Мы обучаем их пользоваться инструментами, и они чувствуют себя здесь настоящими хирургами. Мы рассказываем детям и взрослым, как во время Великой Отечественной помогали нашим раненым солдатам, которые появлялись, к сожалению, после каждого боя», — рассказала реконструктор площадки «Военно-полевой госпиталь» Анжелика Асютина.

Участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей научили посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе делать массаж сердца, а также навыкам спасения при пожаре и на воде. У ребят была возможность примерить экипировку специалистов и почувствовать себя спасателями.

«У наших сыновей сегодня такой подъем энергии, что и не передать словами! Один давно хочет быть как дедушка доктором и даже читает много про разные болезни, а вот сегодня узнал про полевой госпиталь, и второй с большим интересом послушал реконструкторов, но ему больше вот по душе подвижные такие игры, так что спасателем, наверное, будет», – поделился участник программы Яков Сидельников.

Самые активные гости поучаствовали в квесте «Вперёд к Победе!». За прохождение его локаций участники получали штампы-«звездочки» в «Красноармейскую книжку», а затем их награждали памятными призами и угощали фронтовой кашей и чаем на полевой кухне.

Всего в рамках программы в выходные были развернуты порядка 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Среди активностей — концерты, мастер-классы, спортивные состязания и творческие занятия, экскурсии и многое другое.

мединструменты

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Предыдущая статья
Певица OMyV выпустила новый трек «Сказочный роман»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru