Музей Победы показал работу госпиталя военных лет ко Дню медика

Ко Дню медицинского работника, 14 и 15 июня, Музей Победы провел тематические мероприятия в рамках бесплатной программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Москвичи и гости столицы узнали о работе полевых госпиталей в годы Великой Отечественной и нелегком труде медиков, которые оказывают первую помощь. Также у гостей культурной площадки была возможность поучаствовать в квесте и других активностях.

«У нас очень интересный проект, потому что мы не только рассказываем, но и даем деткам потрогать все инструменты и поучаствовать в операции. Мы обучаем их пользоваться инструментами, и они чувствуют себя здесь настоящими хирургами. Мы рассказываем детям и взрослым, как во время Великой Отечественной помогали нашим раненым солдатам, которые появлялись, к сожалению, после каждого боя», — рассказала реконструктор площадки «Военно-полевой госпиталь» Анжелика Асютина.

Участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей научили посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе делать массаж сердца, а также навыкам спасения при пожаре и на воде. У ребят была возможность примерить экипировку специалистов и почувствовать себя спасателями.

«У наших сыновей сегодня такой подъем энергии, что и не передать словами! Один давно хочет быть как дедушка доктором и даже читает много про разные болезни, а вот сегодня узнал про полевой госпиталь, и второй с большим интересом послушал реконструкторов, но ему больше вот по душе подвижные такие игры, так что спасателем, наверное, будет», – поделился участник программы Яков Сидельников.

Самые активные гости поучаствовали в квесте «Вперёд к Победе!». За прохождение его локаций участники получали штампы-«звездочки» в «Красноармейскую книжку», а затем их награждали памятными призами и угощали фронтовой кашей и чаем на полевой кухне.

Всего в рамках программы в выходные были развернуты порядка 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Среди активностей — концерты, мастер-классы, спортивные состязания и творческие занятия, экскурсии и многое другое.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва