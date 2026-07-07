Музей Победы покажет фронтовые письма и раритеты почтовой службы

10 июля в Музее Победы на Поклонной горе откроется выставка к Дню российской почты (12 июля). Экспозиция расскажет о работе почтовой службы в годы Великой Отечественной войны и будет работать до 2 августа 2026 года.

В экспозицию вошли более 30 подлинных предметов из фондов музея и коллекции «Почты России». Среди раритетов — фронтовые письма красноармейцев женам и невестам, переданные потомками, а также почтовые карточки, в том числе со стихотворением Константина Симонова «Жди меня».

В музее подчеркнули, что в годы войны письма стали «главной связующей нитью между тылом и фронтом», а каждая весточка была настоящим праздником.

Посетители увидят плакат «О чем нельзя писать в письмах», напоминавший о военной цензуре, карандашный набросок художника-фронтовика Владимира Марковина (1944) и статуэтку «Письмо с фронта» скульптора Евгении Гатиловой.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва