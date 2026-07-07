ДомойМоскваМузей Победы покажет фронтовые письма и раритеты почтовой службы
Москва

Музей Победы покажет фронтовые письма и раритеты почтовой службы

By: editor

Date:

Похожие публикации

Регионы России

Этно-проект «Вся страна» стал музыкальным мостом дружбы в Бурятии

Солнечная Бурятия на несколько дней превратилась в точку притяжения...
Москва

Музей Победы покажет фронтовые письма и раритеты почтовой службы

10 июля в Музее Победы на Поклонной горе откроется...
Москва

Ricardo Rodrigues: бразильский артист, который объединил две музыкальные культуры

Бразильский вокалист, автор песен и мультиинструменталист Ricardo Rodrigues уже...
Интервью

Алина Панкеева: «Я всегда много училась и продолжаю до сих пор совершенствовать вокал и музыкальные знания»

Алина Панкеева – певица и автор песен. Она говорит...
WWNEWS

«Солдаты Победы» из Красной Слободы: история трёх ветеранов в семейных документах

Великая Отечественная война оставила глубокий след в прошлом каждой...

10 июля в Музее Победы на Поклонной горе откроется выставка к Дню российской почты (12 июля). Экспозиция расскажет о работе почтовой службы в годы Великой Отечественной войны и будет работать до 2 августа 2026 года.

В экспозицию вошли более 30 подлинных предметов из фондов музея и коллекции «Почты России». Среди раритетов — фронтовые письма красноармейцев женам и невестам, переданные потомками, а также почтовые карточки, в том числе со стихотворением Константина Симонова «Жди меня».

В музее подчеркнули, что в годы войны письма стали «главной связующей нитью между тылом и фронтом», а каждая весточка была настоящим праздником.

Посетители увидят плакат «О чем нельзя писать в письмах», напоминавший о военной цензуре, карандашный набросок художника-фронтовика Владимира Марковина (1944) и статуэтку «Письмо с фронта» скульптора Евгении Гатиловой.

почта ссср вов

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Ricardo Rodrigues: бразильский артист, который объединил две музыкальные культуры