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Москва

Музей Победы пополнился реликвиями из зоны СВО

By: editor

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Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

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Музей Победы пополнился реликвиями из зоны СВО

Интерактивный комплекс «СВО. Zащитники Отечества», функционирующий в Музее Победы,...

Интерактивный комплекс «СВО. Zащитники Отечества», функционирующий в Музее Победы, продолжает пополняться новыми экспонатами. В собрание музея поступили подлинные реликвии, переданные военнослужащим жителями освобождённых населённых пунктов. Каждый предмет имеет собственную боевую историю и символизирует единство народа в деле защиты Родины.

Как сообщили в пресс-службе музея, особое место в обновлённой экспозиции занимают две чтимые святыни.

Первая — крест поставной с изображением евангелистов в дробницах, датируемый второй половиной XIX века. Реликвия выполнена из медного сплава в технике литья и штамповки. Крест был передан бойцам отряда «Шторм» 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии жителями Красного Лимана в знак признательности за освобождение города.

Вторая реликвия — икона «Господь Саваоф и Дух Святой в окружении Небесных Сил», созданная во второй половине XIX — начале XX века в Стародубье. Иконография восходит к гравюре Джованни Марко Питтери. Материал — дерево, масляная живопись. Образ передан бойцам отряда «Шторм» 1-го мотострелкового батальона 9-й бригады 51-й общевойсковой армии жителями Покровска в знак благодарности за освобождение города.

В Музее Победы подчеркнули духовное значение этих предметов: «Эти святыни, бережно сохранённые и переданные воинам, — живое напоминание о том, что за каждым освобождённым городом стоит не только воинская доблесть, но и многовековая православная вера, объединяющая народ в стремлении защитить свои рубежи».

Посетители комплекса «СВО. Zащитники Отечества» могут ознакомиться с новыми экспонатами уже в текущее время. Пополнение коллекции демонстрирует непрерывную связь между фронтом и тылом, а также роль исторической памяти в сохранении национальных традиций.

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