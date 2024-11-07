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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваМузей Победы представил документы и фотоснимки военных лет на Красной площади

Музей Победы представил документы и фотоснимки военных лет на Красной площади

editor
By editor
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pobeda
Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы

На Красной площади открылась выставка в честь 83-й годовщины военного парада. В центре Москвы на территории площадью 25 тысяч квадратных метров будет работать пять тематических экспозиций, которые познакомят москвичей с историей событий Великой Отечественной войны.

Специально для исторического проекта Музей Победы предоставил оцифрованные материалы из своих фондов. Среди них – архивные фотографии, документы, карты, телеграммы военных лет и др. Гости узнают, какой вклад внесли столичные заводы в победу в Великой Отечественной войне. Например, завод № 30, производивший штурмовики Ил-2, ОКБ-16 под руководством главного конструктора Александра Нудельмана. Посетители выставки увидят план города Москвы и схему городского транспорта 1940 года, а фотоснимки покажут, как москвичи всех возрастов трудились на предприятиях, в депо, приезжали поддержать бойцов в госпиталях и др.

Истории людей и событий будут отражены в воссозданных домах 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами. На большом экране покажут реконструированный парад на Красной площади, представят исторические фильмы. Кроме того, актеры в различных локациях разыграют сцены военной жизни.

«Экспозиция под открытым небом будет сопровождаться фильмами-реконструкциями, снятыми специально для Музея Победы. Кадры погрузят в события прошлого, зрители «окажутся» в радиостудии советского диктора Юрия Левитана, на заводе по сборке оружия», – отметили в Музее Победы.

Музей Победы принимает участие в создании интерактивного музея под открытым небом уже третий год. Продюсер и художественный руководитель выставки – генеральный директор Студии «ВоенФильм» народный артист РФ Игорь Угольников.

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