Музей Победы представил документы и фотоснимки военных лет на Красной площади

На Красной площади открылась выставка в честь 83-й годовщины военного парада. В центре Москвы на территории площадью 25 тысяч квадратных метров будет работать пять тематических экспозиций, которые познакомят москвичей с историей событий Великой Отечественной войны.

Специально для исторического проекта Музей Победы предоставил оцифрованные материалы из своих фондов. Среди них – архивные фотографии, документы, карты, телеграммы военных лет и др. Гости узнают, какой вклад внесли столичные заводы в победу в Великой Отечественной войне. Например, завод № 30, производивший штурмовики Ил-2, ОКБ-16 под руководством главного конструктора Александра Нудельмана. Посетители выставки увидят план города Москвы и схему городского транспорта 1940 года, а фотоснимки покажут, как москвичи всех возрастов трудились на предприятиях, в депо, приезжали поддержать бойцов в госпиталях и др.

Истории людей и событий будут отражены в воссозданных домах 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами. На большом экране покажут реконструированный парад на Красной площади, представят исторические фильмы. Кроме того, актеры в различных локациях разыграют сцены военной жизни.

«Экспозиция под открытым небом будет сопровождаться фильмами-реконструкциями, снятыми специально для Музея Победы. Кадры погрузят в события прошлого, зрители «окажутся» в радиостудии советского диктора Юрия Левитана, на заводе по сборке оружия», – отметили в Музее Победы.

Музей Победы принимает участие в создании интерактивного музея под открытым небом уже третий год. Продюсер и художественный руководитель выставки – генеральный директор Студии «ВоенФильм» народный артист РФ Игорь Угольников.