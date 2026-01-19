Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Музей Победы представил в Анкаре выставку о прорыве блокады Ленинграда

форсирование невы марьино

18 января, в День прорыва блокады Ленинграда, в Русском доме в Анкаре (Турция) состоялось открытие выставки Музея Победы «Искра Надежды». Открытию выставки предшествовала праздничная литургия, посвященная Крещенскому сочельнику, в которой приняли участие представители посольств России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы и других стран.

«Выставка посвящена знаковому событию Великой Отечественной войны – прорыву блокады Ленинграда. Осада города, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая – операция «Искра». Сухопутную осаду Северной столицы удалось прорвать 18 января 1943 года – во время наступления войск Ленинградского и Волховского фронтов были освобождены Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Благодаря успешной операции «Искра» осажденный Ленинград получил сухопутную связь с «Большой землей». В город стали ввозить первые поставки продовольствия по суше», – отметили в Музее Победы.

В выставку вошло более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. Это фотографии, документы, плакаты, картины и фронтовые рисунки, письма героев прорыва и др. Планшетная экспозиция рассказывает о жизни города во время блокады и об этапах военной наступательной операции «Искра» — ее подготовке, боях на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождении Шлиссельбурга, форсировании Невы, сражениях на Дубровском плацдарме, Синявских высотах и Невском пятачке, а также о строительстве железнодорожной Дороги Победы. Посетители узнают о подвигах артиллеристов и летчиков, связистов и медиков, участвовавших в прорыве.

город в блокаде

бои на ленинградском фронте

связисты ленинградского фронта

встреча фронтов

освобождение шлиссельбурга

Изображения: Музей Победы, Москва

