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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваМузей Победы пригласил участников СВО с семьями на «Музейную неделю»

Музей Победы пригласил участников СВО с семьями на «Музейную неделю»

editor
By editor
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в залах музея победы
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Посетители смогут ознакомиться с выставками «Вернисаж Победы», «Потсдам. Июль. 1945», «Легенды советского кино», «Орленок»: Код детства», «Семейные реликвии», посмотреть уникальную свето-звуковую инсталляцию «Дорога к Победе», которая каждый час демонстрируется на величественном куполе Зала Славы.

Гостей также приглашают на бесплатные экскурсии по новой масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая посвящена воинской доблести защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Наряду с подвигами военачальников здесь показаны и судьбы простых бойцов, раскрыта природа массового героизма. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволит посетителям буквально погрузиться в атмосферу 1940-х годов.

Подлинные раритеты для экспонирования передали около 100 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. В интерактивном комплексе «Реликвии Победы», который является уникальной частью экспозиции, представлены более 200 раритетов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев войны. В современных мультимедийных комплексах представлены десятки тысяч биографий героев, подробная информация о 50 стратегических операциях, более 20 тысяч листов архивных документов, 1 246 сводок Совинформбюро и Генерального штаба Красной Армии. 

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