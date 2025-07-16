Музей Победы пригласил участников СВО с семьями на «Музейную неделю»

Посетители смогут ознакомиться с выставками «Вернисаж Победы», «Потсдам. Июль. 1945», «Легенды советского кино», «Орленок»: Код детства», «Семейные реликвии», посмотреть уникальную свето-звуковую инсталляцию «Дорога к Победе», которая каждый час демонстрируется на величественном куполе Зала Славы.

Гостей также приглашают на бесплатные экскурсии по новой масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая посвящена воинской доблести защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Наряду с подвигами военачальников здесь показаны и судьбы простых бойцов, раскрыта природа массового героизма. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволит посетителям буквально погрузиться в атмосферу 1940-х годов.

Подлинные раритеты для экспонирования передали около 100 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. В интерактивном комплексе «Реликвии Победы», который является уникальной частью экспозиции, представлены более 200 раритетов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев войны. В современных мультимедийных комплексах представлены десятки тысяч биографий героев, подробная информация о 50 стратегических операциях, более 20 тысяч листов архивных документов, 1 246 сводок Совинформбюро и Генерального штаба Красной Армии.