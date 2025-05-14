Музей Победы сделал экскурсии по экспозиции «Путь к Победе» бесплатными до конца года

Почти 8 тысяч человек посетили новую масштабную экспозицию Музея Победы «Путь к Победе» за первые 10 дней работы. Грандиозное музейное пространство представили гостям музея на Поклонной горе 5 мая, в преддверии Дня Победы.

«Первые же дни работы новой мультимедийной экспозиции «Путь к Победе» показали, что она вызвала огромный интерес у москвичей и гостей столицы. Приглашаю всех желающих, всех, кто любит и ценит историю Отечества, воспользоваться уникальной возможностью совершить познавательное историческое путешествие, чтобы погрузиться в события прошлого», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В Музее Победы отметили, что в честь 80-летия Великой Победы все экскурсионные программы по новой экспозиции будут бесплатны до конца года.

Мультимедийная экспозиция «Путь к Победе» размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров и посвящена воинской доблести солдат Красной Армии. Это действительно уникальное музейное пространство. Впервые была создана настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев, которая раскрывает природу массового героизма и ярко демонстрирует, что в каждом из 1418 дней войны были примеры подвига, самопожертвования и верности Родине. Новым словом в музейной практике стал и комплекс «оживших» диорам, где искусство и технологии сплетаются воедино, чтобы создать эффект полного присутствия и перенести гостей в дни ключевых сражений Великой Отечественной войны — Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Классические батальные полотна дополнены фильмами-реконструкциями и исторически достоверными декорациями – воссозданной подмосковной деревней с полуразрушенной церковью и заснеженными улицами Ленинграда, легендарным домом Павлова и блиндажом на Прохоровском поле, переправой на Днепре и зданием кафе в Берлине. Посетители увидят подлинные раритеты из десятков регионов нашей страны. Эти реликвии героев войны передали для экспонирования музеи — участники Международного проекта «Территория Победы» и программы «Школьный музей Победы». Благодаря технологии смарт-стекло реликвии буквально оживают, представляя карту боевых действий, в которых участвовал их владелец, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге. Таким образом, перед глазами посетителей экспозиции раскрываются судьбы бойцов, и из этих судеб складывается картина массового героизма.

Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволит гостям музея на Поклонной горе буквально погрузиться в атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой, получить более полное и объемное представление о войне.

На новой экспозиции уже побывали и дали ей достойную оценку председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин и другие видные государственные и общественные деятели, известные деятели культуры и науки.