Музей Победы сохранит награды участника Битвы за Сталинград

Музею Победы в дар на вечное хранение передали ордена, медали и наградные документы участника Великой Отечественной войны Александра Усатенко. Реликвии бережно сохранила родственница героя Людмила Синявская.

«Александр Сергеевич Усатенко – мой дальний родственник по линии отца. Наследников у этой семьи не оказалось, и эти предметы долго хранились у моих родителей. Потом они передали их мне», – рассказала родственница Александра Усатенко Людмила Синявская.

Александр Усатенко родился 30 июля 1921 года в Севастополе. В 1940 году его призвали в Красную Армию. Он окончил ускоренные курсы подготовки командных кадров для противовоздушной обороны (ПВО) и получил звание лейтенанта. В 1941 году он уже воевал, в 1942-м участвовал в Битве за Сталинград – первые награды у него оттуда.

В годы Великой Отечественной войны Александр Усатенко служил в подразделении ПВО 292 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона берегового отряда сопровождения речных кораблей Краснознамённой ордена Ушакова 1 степени Днепровской военной флотилии на должности офицера по боевой подготовке дивизиона. Участвовал также в освобождении Варшавы и взятии Берлина.

Подвиги Александра Усатенко были отмечены множеством наград, среди которых медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», также Орден Отечественной войны II степени и Орден Красной Звезды. Александр Усатенко вышел в отставку в 1957 году в звании майора. Работал на радиозаводе. Умер в Севастополе в 1993 году.

Сохранившиеся у нее награды героического родственника Людмила Синявская решила передать в Музей Победы.

«История никогда не должна прерываться, мы передаем свои знания и ценности детям и внукам. И я думаю, что эти реликвии найдут отклик у посетителей музея и останутся в их умах и сердцах», – поделилась Людмила Синявская.