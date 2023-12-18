Музей Победы сохранит память о погибших военкорах

Музей Победы 15 декабря представил новый раздел о военных корреспондентах в рамках выставочного проекта «Zаветам Vерны». Мероприятие приурочили ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«В первые месяцы СВО, когда информация шла дозировано, а противник развернул целую кампанию против нашей страны, правду можно было узнать только благодаря им — военным корреспондентам», — отметил ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.

В новый раздел выставки «Zаветам Vерны» вошли биографии погибших во время специальной военной операции военкоров, журналистов, блогеров. Среди них — военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов, военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, российский журналист и продюсер Олег Клоков и другие.

«Вот фотографии от 8 июля 2022 года, когда был освобожден город Лисичанск. Это было знаменательнейшее событие для Луганской Народной Республики, вся территория которой была освобождена! И весь мир обошло фото, которое представлено в экспозиции «Zаветам Vерны», как боец поднимает Знамя Победы над зданием администрации города. Там действительно было ощущение весны 1945 года, потому что весь город высыпал с цветами на улицы. Представители нашего музея с коллегами из ГЦМСИ, которые там были, все это видели и как раз познакомились с военными корреспондентами, которые там работали. Одним из них был Ростислав Журавлев. Через несколько дней было решено, что Знамя Победы, водруженное над Лисичанском, на вечное хранение передается в наш музей бойцами, которые водрузили знамя. На этом знамени также расписались Ростислав и его фотограф, роспись теперь хранится в нашем музее, а он трагически погиб…», — рассказал Виктор Сеничкин.

На выставке «Zаветам Vерны» представлены не только биографии погибших военкоров, но их фото- и видеоматериалы, созданные ими. Посетители музея могут ознакомиться с их репортажами.

Выставочный проект «Zаветам Vерны» посвящен современным Героям России — участникам специальной военной операции. Экспозиция проводит параллель между прошлым и настоящим — здесь собраны более тысячи примеров реальных судеб Героев СВО и Великой Отечественной войны. Современные мультимедийные решения позволяют гостям выставки погрузиться как в события 80-летней давности, так и современности, и убедиться, что роль героизма в наши дни так же важна, как и раньше.