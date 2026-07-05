Музей Победы восстановил имя пленного и нашёл его семью в Архангельской области

Центр сохранения памяти о советских военнопленных Музея Победы установил судьбу сержанта Григория Дьячкова и разыскал его родственников в Архангельской области.

Специалисты выяснили, что уроженец деревни Васильевская Няндомского района Григорий Степанович Дьячков, 1919 года рождения, был призван в Красную Армию в 1938 году и проходил службу в Латвии. В первые дни Великой Отечественной войны он попал в плен в Риге и оказался в немецком лагере Шталаг VI K (326) возле города Шлосхольте-Штуккенброк. Сержант Дьячков умер в плену 24 февраля 1942 года. Его матери пришло извещение, что сын пропал без вести, — женщина ушла из жизни, так и не узнав правды.

Родственницу погибшего удалось найти благодаря работе Центра. Ею оказалась Нина Дьячкова — жена троюродного племянника Григория Степановича. Она сообщила, что семья Дьячковых в деревне была большой: «Вся наша деревня Васильевская — это две фамилии: Поповы и Дьячковы». Брат Григория Степановича, Семён Дьячков, также погиб на войне. У самого сержанта не было своей семьи — он ушёл в армию совсем молодым.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных был создан по инициативе Музея Победы в Москве и работает при поддержке Фонда президентских грантов. Его база — Красногорский филиал Музея Победы. Специалисты восстанавливают имена советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях на территории СССР и оккупированных стран Европы.

Статистика Второй мировой войны неумолима: из 5 миллионов советских военнопленных от рук нацистов погибли 60 процентов. Тысячи имён до сих пор числятся пропавшими без вести. Проект Музея Победы помогает вернуть эти имена из небытия и дать семьям возможность узнать правду о судьбе близких.