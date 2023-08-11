Музей Победы впервые проведет обучение для руководителей музеев ЛНР

С 15 по 17 августа в Музее Победы впервые пройдут курсы повышения квалификации для музейщиков из Луганской Народной Республики. Среди участников – представители Троицкого районного историко-краеведческого музея, Северодонецкой галереи искусств, Антрацитовского исторического музея, Музея пгт Марковка и др. В рамках Академии Музея Победы слушателям предложат курс «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания».

«Сегодня Академия Музея Победы реализует образовательные программы, которые признаются экспертами музейного сообщества по всей России. И мы рады, что именно к нам обратились представители музеев новых регионов для повышения своей квалификации, изучения передового музейного опыта, современных подходов и практик для их дальнейшего использования в своей работе», - отметила руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина.

Спикеры поделятся опытом и музейными практиками с представителями учреждений культуры ЛНР. Руководители проектов Музея Победы, хранители, историки подготовили рекомендации и инструкции, которые презентуют директорам музеев. Слушатели познакомятся с современными технологиями организации музейного пространства, с актуальными методиками работы экскурсоводов, поучаствуют в формировании совместных музейных экспозиций. По результатам обучения участники курсов получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

В рамках курсов повышения квалификации предусмотрены теоретические и практические занятия в историческом зале «Лица Победы», на выставках «Zаветам Vерны» и «Обыкновенный нацизм». Слушатели посетят экскурсии по масштабным иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», а также побывают в Красногорском филиале Музея Победы.

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