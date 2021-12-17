Музей Рерихов на ВДНХ возобновил работу

На Главной выставке страны 17 декабря открыл двери после реэкспозиции Музей Рерихов. В трех залах можно увидеть более 200 картин.

Государственным музеем Востока представлена экспозиция «Ковчег будущего», раскрывающая все грани художественного творчества Николая Константиновича Рериха и его сына Святослава Николаевича Рериха. В музее можно увидеть такие знаменитые картины Н. Рериха, как «Чудо», «Свет небесный», «Армагеддон», «Ангел последний», «Клад захороненный» и более сотни работ из обширной серии «Гималаи». Всего в экспозиции около 380 музейных предметов. Среди них живописные полотна, копии архивных документов, произведения декоративно-прикладного искусства, древние бронзовые художественные изделия и украшения Индии, Тибета и Китая, собранные Рерихами в период экспедиций. Также здесь можно увидеть предметы из других коллекций Государственного музея Востока. В отдельном зале представлены картины зрелого периода жизни Н. Рериха, написанные в основном в путешествиях по Центральной Азии.

Билеты можно купить в кассе павильона и онлайн. По вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям музей работает с 11:00 до 20:00, касса открыта до 19:30. По средам и четвергам музей открыт с 12:00 до 21:00, касса работает до 20:30. Понедельник — выходной. Музей расположен в павильоне №13 «Здравоохранение».

Музей Востока является частью Музейного города ВДНХ — это комплекс музеев, объединенных общей идеей просветительской, экскурсионной и образовательной деятельности. Его уникальность заключается в концентрации разнообразных музейных площадок на одной территории.

Музей работает в формате COVID-free. При посещении необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста, и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет). Дети до 14 лет могут посетить музей в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет — без QR-кода и сопровождения.

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