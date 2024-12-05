Музей русского быта «ПО СУСЕКАМ» представил выставку «Сила орнамента»

Музей русского быта «ПО СУСЕКАМ» представил новую выставку «Сила орнамента». Она посвящена предметам старины и современным скульптурам с резным и расписным орнаментом.

В экспозиции представлены как традиционные северные скульптуры, так и предметы, созданные на основе переосмысления и современного прочтения русского стиля как явления культуры.

Выставка раскрывает значение древних орнаментов, бытовавших на Русском Севере, и смыслы, которыми они наделялись. Рассматриваются знаки и символы как предметы искусства и как функция в повседневной жизни.

Представленные произведения воплощают в себе историческую память и неразрывность поколений, связь науки и искусства, обращение к духовным ценностям.