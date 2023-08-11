Музей русского импрессионизма подготовил анимационный сериал к выставке «Выбор Добычиной»

До конца августа десять серий и ряд дополнительных материалов об одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной будут публиковаться эксклюзивно в сообществе музея ВКонтакте по хэштегу #ПоМестамДобычиной.

Современники называли Надежду Добычину «частицей души» Санкт-Петербурга. Именно в этом городе она открыла Художественное бюро. За семь лет работы в нем прошли знаковые для русской культуры проекты: резонансная экспозиция Наталии Гончаровой, первые показы еще неизвестных Юрия Анненкова и Марка Шагала и «Последняя футуристическая выставка картин “0,10”», на которой был представлен «Черный квадрат» Казимира Малевича.

Серии посвящены городам, с которыми связана жизнь и профессиональный путь устроительницы выставок: Орёл, Санкт-Петербург, Москва, Алма-Ата и Ереван. Зрители узнают о детстве будущей галеристки, переезде в Санкт-Петербург и открытии Художественного бюро – главной независимой выставочной площадки начала XX века. Последние серии расскажут о жизни Надежды Добычиной после закрытия Бюро.

Увидеть произведения Александра Бенуа, Кузьмы Петрова-Водкина, Валентины Ходасевич и других мастеров из личной коллекции галеристки, а также основные проекты Художественного бюро можно на выставке «Выбор Добычиной» до 24 сентября в Музее русского импрессионизма.

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