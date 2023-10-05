Новый формат помогает погрузиться в мир христианского искусства и знакомит посетителей с каждым разделом собрания музея – от русской иконописи до религиозного искусства Эфиопии. Всего в рамках проекта в сообществе Музея русской иконы ВКонтакте опубликовано 9 подкастов, 3 клипа и 2 видео, в том числе уникальная видеоэкскурсия по мастерской иконописца, где можно увидеть процесс создания икон.

«Это первый опыт музея по диджитализации. Ежедневно музей бесплатно посещают сотни людей. Мы уверены, что новый формат вызовет интерес даже среди взрослой аудитории и поможет привлечь внимание молодого поколения, в частности студентов, к той культуре, которая имеет огромное историческое значение для нас», — директор Музея русской иконы Николай Задорожный.

В записи диджитал-маршрута принял участие Михаил Гульдан, диктор Первого канала, голос «Радио России», актёр дубляжа, артист московского театра «Экспромт». Михаил стал «голосом» проекта, который проведет посетителей по залам музея, расскажет об особенностях иконописи разных эпох и регионов, познакомит с шедеврами христианского искусства из коллекции музея.

Музей русской иконы в Москве – частное собрание христианского искусства, преобразованное в музей, который работает для посетителей бесплатно. В коллекции более 4 500 экспонатов: русские и греческие иконы, предметы храмового убранства, экзотические религиозные памятники Эфиопии и многое другое.

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