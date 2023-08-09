Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайского художника Лу Линя, чьи живописные пейзажи — это попытка постичь и отобразить «единственную истину», скрытую за обычными вещами.

Лу Линь. Пожар. 2022. Холст, масло, 60х70 см

Лу Линь. Лучи. 2022. Холст, масло, 150х120 см

Феномен современной китайской культуры интригует мир последние десятилетия. Литература, музыка, кино — все это вызывает широкий интерес. Лу Линь, молодой художник из Пекина, представляет авторскую версию современной китайской живописи, основывающейся на традициях китайской ментальности, но впитавшей опыт и навыки современного международного искусства.

Лу Линь отмечает, что на его творчество оказали влияние такие художники, как Ансельм Кифер и Герхард Рихтер, а также книги Бён-Чхоль Хана, Фэй Сяотуна, Марка Моффетта, Стефана Малларме и Эрнста Юнгера. «Работы этих и других деятелей науки и искусства помогли мне найти взаимосвязь между собой и реальностью», — признается автор.

Лу Линь обладает собственным пониманием проблематики искусства и своим узнаваемым стилем. Работы художника можно «читать», как тексты: они подталкивают зрителей к размышлениям, вызывают чувство экзистенциальной тревоги.

Экспрессионистическая манера письма повышает эмоциональный градус восприятия. Чаще всего Лу Линь пишет пейзажи — и, пожалуй, это больше, чем просто пейзажи. Художник отмечает: «Меня часто спрашивают, почему я так одержим изображением пейзажей? На самом деле я не сосредотачиваюсь на пейзажной живописи намеренно: я предпочитаю создавать “ландшафт для духовных странствий”. Пейзаж — это просто репрезентация. Меня больше волнуют время и память, реальность и истина. Моя цель — не “срисовать природу”, а добиться порядка, используя хаотичные линии и несколько резкие абстрактные цветовые сочетания. Я считаю, что пейзажная живопись не только изображает окружающий нас живой мир, но и отражает духовные, социальные проблемы. На моих картинах густые чащи или животные часто предстают на фоне архитектурных руин: так я пытаюсь передать противоречие между естественным и индустриальным, отразить историю и предысторию».

Картины Лу Линя — это попытка передать ощущения человека, «выпрыгнувшего» из своих социальных ролей и оказавшегося в неизвестности, посреди «сумрачного леса» жизни. Ощущение, когда-то великолепно сформулированное Данте, знакомо многим поколениям и не чуждо и современным людям.

Творчество художника вызывает интерес не только на родине: его работы экспонировались в музеях и галереях Пекина, Шанхая, Нанкина, Сингапура, Берлина, Потсдама и других городов. Кроме того, в 2012 году Лу Линь стал финалистом премии Джона Мура в области живописи. Выставка «Обратная сторона леса» в музее современного искусства Эрарта — первая выставка китайского художника в России.

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