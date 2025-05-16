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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Музей современного искусства Эрарта представляет выставку скульптур Александра Наймана

editor
By editor
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Александр Найман. Осталось сорок лет... 2022
Александр Найман. Осталось сорок лет... 2022

Художественный мир Александра Наймана рожден словом — как и космогония, изложенная в Книге Бытия. Небольшая экспозиция вмещает в себя и глобальное, и частное: от представлений об устройстве всего сущего до бытовых комических сцен, подсмотренных на улицах еще в конце 50-х годов прошлого века.

Творческим импульсом для автора служит желание поделиться той или иной историей, а масштаб поднимаемых им тем, возможно, отсылает к детству, которое Найман провел в Монголии — там, где место человека под звездами ощущается несколько иначе, чем в густонаселенных городах. В работах художника прочитывается определенный универсализм: он убежден в том, что мы мало изменились со времен заключения завета с Моисеем и обретения десяти заповедей. А потому точильщик ножей, хорошо знакомый по мемуарной беллетристике, описывающей советский быт, в экспозиции расположен рядом с Авраамом, принимающим самое сложное в своей жизни решение. Ветхозаветные сюжеты и сцены из жизни улиц сосуществуют в универсуме Александра Наймана в ситуации перманентного, непрекращающегося апокалипсиса: полного уничтожения, за которым непременно следует рождение нового, развитие, а после — вновь неминуемая гибель. Этой теме посвящены сразу несколько работ: замысловатая конструкция из игральных карт, цитирующих гравюру Дюрера, и скульптура в форме изящного ядра, которое, кажется, вот-вот разлетится вдребезги, разрушив нелепые опоры, криво сваренные человеком.

Александр Найман. Кто сможет устоять. 2023
Александр Найман. Кто сможет устоять. 2023

В своей художественной практике Александр Найман руководствуется простейшим принципом «бери и делай». К пластическим опытам он пришел довольно поздно, однако колоссальный жизненный опыт (30 лет в гражданской авиации и многолетняя литературная работа — создание киносценариев) подарил ему мудрость и талант рассказчика, способного привнести юмор даже в жестокий, по меркам современного зрителя, библейский сюжет.

Александр Найман. Бремя. Ковчег Завета. 2022
Александр Найман. Бремя. Ковчег Завета. 2022
Александр Найман. Столкновение. Иаков и ангел. 2017-2018
Александр Найман. Столкновение. Иаков и ангел. 2017-2018
Александр Найман. В пустыне. 2017-2018
Александр Найман. В пустыне. 2017-2018
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