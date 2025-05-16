Музей современного искусства Эрарта представляет выставку скульптур Александра Наймана

Художественный мир Александра Наймана рожден словом — как и космогония, изложенная в Книге Бытия. Небольшая экспозиция вмещает в себя и глобальное, и частное: от представлений об устройстве всего сущего до бытовых комических сцен, подсмотренных на улицах еще в конце 50-х годов прошлого века.

Творческим импульсом для автора служит желание поделиться той или иной историей, а масштаб поднимаемых им тем, возможно, отсылает к детству, которое Найман провел в Монголии — там, где место человека под звездами ощущается несколько иначе, чем в густонаселенных городах. В работах художника прочитывается определенный универсализм: он убежден в том, что мы мало изменились со времен заключения завета с Моисеем и обретения десяти заповедей. А потому точильщик ножей, хорошо знакомый по мемуарной беллетристике, описывающей советский быт, в экспозиции расположен рядом с Авраамом, принимающим самое сложное в своей жизни решение. Ветхозаветные сюжеты и сцены из жизни улиц сосуществуют в универсуме Александра Наймана в ситуации перманентного, непрекращающегося апокалипсиса: полного уничтожения, за которым непременно следует рождение нового, развитие, а после — вновь неминуемая гибель. Этой теме посвящены сразу несколько работ: замысловатая конструкция из игральных карт, цитирующих гравюру Дюрера, и скульптура в форме изящного ядра, которое, кажется, вот-вот разлетится вдребезги, разрушив нелепые опоры, криво сваренные человеком.

В своей художественной практике Александр Найман руководствуется простейшим принципом «бери и делай». К пластическим опытам он пришел довольно поздно, однако колоссальный жизненный опыт (30 лет в гражданской авиации и многолетняя литературная работа — создание киносценариев) подарил ему мудрость и талант рассказчика, способного привнести юмор даже в жестокий, по меркам современного зрителя, библейский сюжет.