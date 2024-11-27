Музей Транспорта Москвы открыл новую инсталляцию на Северном речном вокзале

26 ноября Музей Транспорта Москвы представил новую инсталляцию «Что я несу?» на Северном речном вокзале к закрытию сезона речной навигации в столице. Она посвящена Москве-реке 1930-х годов, когда река обрела значение полноводной судоходной магистрали, а Москва получила звание «порта пяти морей». Инсталляция расскажет о различных типах грузов, которые доставлялись в порты Москвы-реки, а также ее влиянии на устройство города и быт москвичей.

«Новая инсталляция Музея Транспорта Москвы подготовлена к закрытию сезона речной навигации в столице. Она познакомит посетителей с историей и особенностями освоения Москвы-реки в 1930-е годы. По поручению Мэра Сергея Собянина мы продолжаем развивать пространство Северного речного вокзала и проводить здесь выставочные и просветительские мероприятия», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В конце 1930-х годов Москва-река стала одним из крупнейших речных портов СССР и обрела значение полноводной судоходной магистрали, а Москва получила звание «порта пяти морей». К причалам сразу трех столичных портов — Южного, Северного и Западного — ежедневно подходили сотни барж и сухогрузов: они, с одной стороны, разгружали траффик на дорогах Москвы, с другой — позволяли перемещать крупногабаритный груз, который не влезал в фуры, например, крылья от самолетов.

Пять разделов инсталляции посвящены различным грузам, которые доставляли в порты Москвы-реки: скоропортящиеся грузы как фрукты и овощи; насыпные – песок, зерно и уголь; генеральные, среди которых были автомобили и бумага; негабаритные грузы как самолеты и наливные как нефть и молоко.

«Москва-река всегда была важной частью жизни города: сначала она служила защитой от нападений и была торговым путем, позже ее воды стали давать энергию для функционирования гидроэлектростанции, а в конце 1930-х годах река стала одной из крупнейших грузовых судоходных магистралей в стране. В новой инсталляции мы хотели рассказать не только о истории Москвы-реки, но и показать, какую роль она сыграла в формировании транспортной системы столицы и как сейчас переосмысляется ее значение для города», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В основе выставочной архитектуры — эстетика транспортных контейнеров, которая помещает посетителя в атмосферу грузового порта. Ее дополняет скульптура нижегородского художника Александра Лаврова «Молочная река». Она вдохновлена случаем, произошедшем на Москве-реке в 1950-х, когда молоковоз столкнулся с пассажирским теплоходом. В ходе аварии никто не пострадал, но все молоко вылилось в реку. Сияние, исходящее из инсталляции — отсылка к сказочности этого события, так как на какое-то мгновение жители близлежащих к аварии районов стали свидетелями «молочных рек».

Экспозиция «Что я несу?» фиксирует закат грузовой функции Москвы-реки и отражает новую точку ее трансформации — между грузовой магистралью и местом для рекреации и транспортной артерией.