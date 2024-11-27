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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Музей Транспорта Москвы открыл новую инсталляцию на Северном речном вокзале

editor
By editor
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северный речной вокзал - инсталляция
Фото © пресс-служба Музея транспорта Москвы

26 ноября Музей Транспорта Москвы представил новую инсталляцию «Что я несу?» на Северном речном вокзале к закрытию сезона речной навигации в столице. Она посвящена Москве-реке 1930-х годов, когда река обрела значение полноводной судоходной магистрали, а Москва получила звание «порта пяти морей». Инсталляция расскажет о различных типах грузов, которые доставлялись в порты Москвы-реки, а также ее влиянии на устройство города и быт москвичей.

«Новая инсталляция Музея Транспорта Москвы подготовлена к закрытию сезона речной навигации в столице. Она познакомит посетителей с историей и особенностями освоения Москвы-реки в 1930-е годы. По поручению Мэра Сергея Собянина мы продолжаем развивать пространство Северного речного вокзала и проводить здесь выставочные и просветительские мероприятия», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В конце 1930-х годов Москва-река стала одним из крупнейших речных портов СССР и обрела значение полноводной судоходной магистрали, а Москва получила звание «порта пяти морей». К причалам сразу трех столичных портов — Южного, Северного и Западного — ежедневно подходили сотни барж и сухогрузов: они, с одной стороны, разгружали траффик на дорогах Москвы, с другой — позволяли перемещать крупногабаритный груз, который не влезал в фуры, например, крылья от самолетов.

Пять разделов инсталляции посвящены различным грузам, которые доставляли в порты Москвы-реки: скоропортящиеся грузы как фрукты и овощи; насыпные – песок, зерно и уголь; генеральные, среди которых были автомобили и бумага; негабаритные грузы как самолеты и наливные как нефть и молоко.

«Москва-река всегда была важной частью жизни города: сначала она служила защитой от нападений и была торговым путем, позже ее воды стали давать энергию для функционирования гидроэлектростанции, а в конце 1930-х годах река стала одной из крупнейших грузовых судоходных магистралей в стране. В новой инсталляции мы хотели рассказать не только о истории Москвы-реки, но и показать, какую роль она сыграла в формировании транспортной системы столицы и как сейчас переосмысляется ее значение для города», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В основе выставочной архитектуры — эстетика транспортных контейнеров, которая помещает посетителя в атмосферу грузового порта. Ее дополняет скульптура нижегородского художника Александра Лаврова «Молочная река». Она вдохновлена случаем, произошедшем на Москве-реке в 1950-х, когда молоковоз столкнулся с пассажирским теплоходом. В ходе аварии никто не пострадал, но все молоко вылилось в реку. Сияние, исходящее из инсталляции — отсылка к сказочности этого события, так как на какое-то мгновение жители близлежащих к аварии районов стали свидетелями «молочных рек».

Экспозиция «Что я несу?» фиксирует закат грузовой функции Москвы-реки и отражает новую точку ее трансформации — между грузовой магистралью и местом для рекреации и транспортной артерией.

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