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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваМузей Транспорта Москвы представил новую выставку «Ты выглядишь на все 100!»

Музей Транспорта Москвы представил новую выставку «Ты выглядишь на все 100!»

editor
By editor
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ты выглядишь на все 100
Изображение предоставленно прес-службой Музея транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы представит выставку «Ты выглядишь на все 100!», которая расскажет о самых ярких дизайнерских решениях в истории автомобильного, рельсового и водного транспорта в России за последние сто лет.

«Современный транспорт должен быть максимально комфортным, безопасным и надежным. Именно таких требований мы придерживаемся в соответствии с задачами Мэра Москвы Сергея Собянина. Немаловажную роль играет и транспортный дизайн. О том, как он зарождался и развивался в России, расскажет новая выставка Музея Транспорта Москвы “Ты выглядишь на все 100!” на ВДНХ. Ее можно будет посетить в павильоне “Транспорт СССР” с 7 ноября», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В четырех разделах демонстрируются оригинальные исторические экспонаты, редкие архивные материалы, а также воссозданные модели и макеты несохранившихся уникальных транспортных средств. Представленные модели транспорта охватывают периоды развития транспортного дизайна от первых автомобилей и мотоциклов прошлого века до современных электросудов и электромобилей. Отдельной темой выставки станет рассказ о транспортных дизайнерах, работающих на пересечении техники и искусства.

По традиции в портике павильона расположится масштабная инсталляция, которая плавно погрузит зрителя в атмосферу и тему выставки. Начнется путешествие в историю транспортного дизайна с ее центрального образа — модели микроавтобуса «Старт» из частной коллекции. Над ней под потолком парят полотна вуали, на которых изображены чертежи инженерных узлов, дизайнерские эскизы и схемы автомобилей, мотоциклов, кораблей. Узнаваемые и в то же время ускользающие от зрителя образы, теряя свою материальность, показывают, как изначальные идеи и замыслы дизайнеров изменяются под воздействием времени и исторических событий.

«Посетители выставки не только увидят стилистические изменения, которые произошли с транспортом за последние сто лет, но и поймут причины этих преобразований. Узнают, как отечественный транспортный дизайн складывался и трансформировался вместе со страной, переживал ее взлеты и падения, и о людях, которые проектировали всю эту технику. Нам хотелось сделать историю более человечной и рассказать не только о изобретении, но и о изобретателе, поэтому одна из важнейших тем, звучащих на выставке, это профессия транспортного дизайнера. Мы часто называем марки автомобилей или знаменитые заводы-производители, но совсем немного знаем о художниках, стоявших у истоков отечественного дизайна», — дополнила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Среди оригинальных экспонатов — редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС-Спорт (1939), Москвич-Турист (1963), ГАЗ-3105 (1992), «ВНИИТЭ Макси» (1967), образ машины будущего «Молния» (2024), а также последние образцы современного транспортного дизайна.

Специально для выставки художник Миша Most представил свои визуальные размышления о взаимодействии человека и новых технологий, отраженные в формате эксклюзивной оклейки кузова электромобиля Атом. Атом — электромобиль-гаджет нового поколения с электронной архитектурой: собственная кибербезопасная операционная система Атом ОС, цифровой маркетплейс и уникальный идентификатор Атом ID. Для защиты цифровых систем электромобиля используется шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG).

Посетители смогут увидеть масштабные модели и макеты уникальных транспортных средств: первого отечественного легкового автомобиля НАМИ-1 (1927); футуристического Шаропоезда (1932–1933); единственного глиссирующего по воде пассажирского судна вместимостью до 150 человек катамарана ОСГА-25 (1937–1938); трамвая ЛМ-57 (1957), по прозвищу «Стиляга»; получившего международное признание автобуса ЗИЛ-118 «Юность» (1963).

На выставке представлены транспортные проекты Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» в формате VR: городской электропоезд семейства «Иволга», разработанный специально для Трансмашхолдинга, и футуристический концепт — смарт-система «O-III». Надев очки, посетители смогут погулять по вагону электропоезда или по виртуальному городу будущего, где пассажиров и грузы перевозит беспилотный транспорт.

Экспозицию дополняют произведения современных художников: работа из ткани Людмилы Барониной, фильм Егора Гиве, инсталляция Ивана Чемакина и созданная специально для выставки абстрактная скульптура Василия Кононова-Гредина.

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