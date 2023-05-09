Музей Транспорта Москвы проведет первые экскурсии по Большой кольцевой линии

В честь дня рождения Московского метрополитена Музей Транспорта Москвы запускает экскурсии по метро. Гиды экскурсионного бюро музея расскажут не только про искусство и архитектуру, но и про технологические аспекты строительства новых линий станций и работы самого метрополитена. Например, на экскурсии «Новая эра московского метро» можно будет познакомиться с историей строительства станций Большой кольцевой линии. Первые две экскурсии по БКЛ состоятся уже 21 мая в 12:00 и 15:30 и будут проходить бесплатно. Зарегистрироваться на них можно на сайте музея в разделе «Экскурсии».

«Большая кольцевая линия метро ー импульс для развития всей Москвы. Востребованность новых станций, построенных под личным руководством Мэра Москвы С. Собянина, подтверждается активным строительством и благоустройством территории вокруг них: районы становятся гораздо привлекательнее для жизни, бизнеса и прогулок. Музей Транспорта Москвы запускает экскурсии, на которых можно узнать, как строились и как работают станции БКЛ, как открытие Большой кольцевой линии повлияло на жизнь города. 21 мая они будут проводиться бесплатно», ー рассказал заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Экскурсии по БКЛ будут проводиться по воскресеньям в 12:00 и 16:00. Продолжительность экскурсии ー 1,5 часа. Экскурсии будут начинаться на станции «Марьина роща». Стоимость полного билета 500 р., льготного ー 350 р.

«Московское метро ー это не только основа транспортной системы столицы и уникальное технологичное сооружение, но целый культурный феномен. Мы предложим пассажирам три совершенно новых маршрута экскурсий с акцентом на новые технологии и транспорт будущего. Участники смогут узнать, как работает метрополитен, проследить этапы его развития и как они связаны с историей страны. Экскурсии музея будут интересны как профессионалам в сфере технологий, транспорта и урбанистики, так и пассажирам, которые рассматривают метро преимущественно как самый быстрый и комфортный способ добраться из точки “А” в точку “Б”», ー добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

В ближайшее время для пассажиров станет доступен еще один маршрут, «Метро как произведение искусства», где расскажут о развитии советского искусства на примерах оформления станций.

Также 12 мая в 18:00 экскурсовод музея Ирина Чижевская проведет лекцию «Эволюция дизайна станций московского метро» в библиотеке Центра профориентации Московского метрополитена на станции метро «Выставочная». Посетители музея узнают про то, как менялся внешний облик станций московского метро за 88 лет его существования ー какие тенденции отражал дизайн, какие архитектурные стили представлены на разных ветках, как менялся подход к оформлению вестибюлей в разные периоды. Особый акцент будет сделан так же на на новейших станциях БКЛ. Зарегистрироваться на нее можно также на сайте музея, в разделе «Лекторий».

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