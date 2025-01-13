Музей Транспорта Москвы выпустил книгу «Москва-река пассажирская». Издание посвящено главной водной артерии столицы и с разных сторон раскрывает историю ее освоения: архитектурной, инженерной, гидротехнической и исторической. В книге представлены хронология и особенности освоения Москвы-реки – от сооружения Водоотводного канала до строительства электрических водных судов. Большая часть изображений публикуется впервые.

«Москва-река остается главной водной артерией нашего города, источником жизни и одним из символов развития столицы. Сегодня в акватории создается современная, удобная и безопасная транспортная система, где в первую очередь важен комфорт пассажиров. ​​Познакомиться с историей московского речного транспорта можно на страницах книги Музея Транспорта Москвы «Москва-река пассажирская». Она расскажет о том, как менялась река, какие люди, решения и идеи повлияли на развитие столичного судоходства», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На основе сведений из архивных документов, монографий и материалов периодической печати автор книги, главный специалист научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Никита Голованов, восстанавливает историю Москвы-реки, подробно останавливаясь на событиях и фактах, которые до этого предметом исторических исследований не становились.

«На страницах книги «Москва-река пассажирская» вы проследите живую историю города, пройдя маршрутами главного водного пути сообщения столицы, познакомитесь с историей пассажирского движения на Москве-реке, прочтете о речном транспорте, перевозившем горожан по воде в разные эпохи. Читатель узнает о том, как изгибы Москвы-реки предопределили развитие города и возможности водного сообщения, о знаменитых и безызвестных инженерных и гражданских сооружениях, их непростой судьбе. Тщательно подобранные в ходе долгих поисков изображения, фотографии и документы из государственных и частных архивов красочно иллюстрируют ленту повествования, позволяя составить наиболее полное представление о многовековой истории освоения главной реки столицы», — дополнила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.