Музей-усадьба Л.Н. Толстого и Samsung Electronics объявили о выходе специального эпизода подкаста литературной премии «Ясная Поляна»

Гостем нового эпизода под названием «Нудный Франзен, мем с Иисусом и претендент на победу в иностранной номинации» станет председатель жюри премии «Ясная Поляна» Владимир Толстой. Вместе с ним соведущие – литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина и выпускница яснополянской Школы критики имени В.Я. Курбатова Мария Лебедева – подведут итоги обсуждения короткого списка премии в номинации «Иностранная литература», они также расспросят гостя о том, почему в шорт-лист попали именно эти произведения.

Слушатели девятого выпуска подкаста узнают, чем, по версии главы жюри, хороший роман отличается от «построенной красивой литературной штуки», какие романы позволяет, а какие не позволяет включать в списки яснополянской премии «дух Толстого» и у какого романа есть все шансы победить в иностранной номинации.

«Разговор получился откровенный, острый и живой. Не уверен, что нам удалось переубедить друг друга, но мне были очень интересны мысли и мнения моих умных и ярких собеседниц. Они заставили меня задуматься и взглянуть на книги наших авторов с иной точки зрения», – отметил Владимир Толстой, советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства, председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Подкаст «Девчонки умнее стариков» был запущен 7 июня 2023 года, при поддержке соучредителя литературной премии «Ясная Поляна» – компании Samsung Electronics. Название авторы позаимствовали у раннего рассказа Л. Н. Толстого, который был опубликован в 1885 году. В каждом эпизоде соведущие обсуждают одну из книг короткого списка и подбирают ей в пару книгу, которая в шорт-лист не вошла, а могла бы.

Список вышедших эпизодов подкаста:

Эпизод 1. Девчонки тянутся к свету, пока жюри выбирает наблюдать за стрижами: «Стрижи» Фернандо Арамбуру и «Фигуры света» Сары Мосс.

Эпизод 2. Два слишком актуальных романа: «Зимний солдат» Дэниеля Мейсона и «Читая “Лолиту” в Тегеране» Азар Нафиси.

Эпизод 3. Большая щука и маленький патриот: «Дворец сновидений» Исмаиля Кадарэ и «Охота на маленькую щуку» Юхани Карила.

Эпизод 4. Безумно несчастные азиаты: «Кокон» Чжан Юэжань и «Райская обитель» Шен Кэи.

Эпизод 5. Македонский фанфик и оммаж Донне Тартт: «Пуп света» Венко Андоновского и «Словно мы злодеи» М.Л. Рио.

Эпизод 6. Битва переводов и социальный репортаж: «Шум/Звук падающих вещей» Хуана Габриэля Васкеса и «Мальчишки из “Никеля”» Колсона Уайтхеда.

Эпизод 7. Четверо похорон и грустный мокпан: «Обещание» Деймона Гэлгута и «А вокруг было лето» Ким Эран.

Эпизод 8. Культура против фашизма и одиссея алжирских мигрантов: «Внучка» Бернхарда Шлинка и «Искусство терять» Алис Зенитер.

Все эпизоды можно послушать на любой удобной платформе.

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