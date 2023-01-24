4 февраля 2023 года Государственный музей Востока представляет персональную выставку современного иранского художника Хасана Рухоламини «Живопись сердца». В трех залах выставки будет экспонировано около 15 работ художника, созданных за последние три года.

Среди работ, представленных на выставке, есть не только проникнутые тонким лиризмом композиции, своей детализацией и колоритом восходящие к эстетике традиционной иранской миниатюры и классиков иранского искусства XX века, но и крупные батальные сцены. В экспозиции впервые будет показано масштабное полотно «Битва за воду», посвященное событиям трагического сражения при Кербеле 680 года, ставшего одним из поворотных моментов исламской истории.

Хасан Рухоламини (родился в 1985 г.) — известный иранский художник. В 2003 году закончил Тегеранскую школу изящных искусств, а в 2011 году получил диплом бакалавра изобразительных искусств (живопись), Художественного колледжа университета Шахид (Тегеран). Персональные выставки художника с успехом проходили в Иране и странах Европы (Бельгии, Франции и Германии и других странах).

Хасан Рухоламини умело сочетает в своем творчестве достижения классической европейской живописи с исламской эстетикой, восприятием мира и его истории. В центре творческих поисков художника — история ислама, место человека в мире. В полотнах Рухоламини можно увидеть жизнь страдающего и любящего сердца, воплощающего весь свой трагический и вместе с тем светлый религиозный опыт в живописных произведениях.

Выставка проходит при поддержке и участии Культурного Представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

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