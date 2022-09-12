Музей-заповедник «Абрамцево» открывает выставку «Е.Г. Мамонтова. От первого лица»

Выставка «Е.Г. Мамонтова. От первого лица» приурочена к 175-летию хозяйки усадьбы Абрамцево. Она родилась в семье крупных текстильных фабрикантов Сапожниковых 1 (13) сентября 1847 года. Елизавета Григорьевна, как и её супруг, прославленный российский промышленник и меценат Савва Иванович Мамонтов, являлась активным участником Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка. Она стала инициатором постройки храма Спаса Нерукотворного и наравне с профессиональными художниками принимала участие в оформлении домовой церкви, ставшей жемчужиной национального искусства.

Елизавете Григорьевне, по оценке М.В. Нестерова, была присуща «чудная красота добра». Интересы хозяйки усадьбы нашли воплощение в благотворительной сфере: в Абрамцеве ею была организована столярная мастерская, которая успешно работала много лет, воспитала поколения мастеров-прикладников, выпустила множество типов мебели в «русском стиле», востребованном на рубеже XIX–XX веков. Интерес к этому направлению не потерял своей актуальности и по сей день.

Елизавета Григорьевна является знаковой для Абрамцева фигурой, человеком, заручившимся большим уважением и авторитетом в среде не только творческой интеллигенции, но и местных жителей, которые более ста лет сохраняют о ней память.

Музей-заповедник с регулярным постоянством проводит выставки, посвящённые хозяйке усадьбы. В 2022 году, когда отмечается 140-летие абрамцевской церкви, выставка представляет взгляд на личность Е.Г. Мамонтовой сквозь призму её созидательной деятельности. На выставке демонстрируются предметы из музейной коллекции, в том числе мемориальная мебель, живопись, гравюры, альбомы старых фотографий, рисунки и эскизные наброски — всё то, что когда-то окружало Елизавету Григорьевну и составляло её мир. Этот материал дополняется строками из её дневников, писем, воспоминаний. Они помогут знакомству с экспозицией, осмотру и придадут ему доверительный характер рассказа «от первого лица».

Время проведения: 10 сентября – 9 октября 2022 года.

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