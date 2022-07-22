Музей-заповедник Коломенское представил выставку «Стул’Я. История стула в 12½ главах»

Стул – предмет мебели, декоративно-прикладного искусства, место, что может быть занято, но может и пустовать. Стулья могут ожидать посетителей и гостей, могут с ними же распрощаться. Поразмышлять о роли и месте стула как раз и приглашает выставка.

Ксения Нечитайло (1942-2019). Стулья. 2013. Холст, масло. Собрание Московского музея современного искусства

Кресла с мягкими сидениями и фигурными подлокотниками. 1820-е. Собрание МГОМЗ

Царские, плетёные, венские, Гамбса и генеральши Поповой — таковыми бывают стулья не только за всю историю создания, но и в произведениях литературы, цитат из которых на выставке немало. От Бродского и Гессе до Гоголя и Достоевского.

За стульями сидели во время карточной игры, балов, отдыха. Художники их изображали на полотнах в качестве интерьера, символов, стул подсеркивал характер его обладателя, стул мог быть маркером одиночества и ожидаемого. Вспомним полупустые кафе на полотнах Ван Гога, макеты сценографов второй половины ХХ века, будь то дача в драматургии Чехова или Горького, поместья Головлевых.

Экспозиция — игра ума и воображения в слова и смыслы, синтез произведений изобразительного искусства, литературы, обращения к истории, философии, музыке.

Экспонаты для ввставки предоставили ММОМА, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, музей Большого театра.

Выставка работает до 15 октября 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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