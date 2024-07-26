«Музейная неделя» для участников СВО и их семей в Музее МХАТ

Музей МХАТ поддержал акцию Министерства культуры Российской Федерации «Музейная неделя». До конца июля участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию и Дом-музей К.С. Станиславского. При посещении музея на контроле необходимо будет предъявить документы, подтверждающие статус участника СВО и/или члена его семьи.

Музей МХАТ насчитывает более 340 тысяч уникальных экспонатов и документов. Посетители Постоянной экспозиции в Камергерском переулке смогут узнать историю создания музея в непростое для страны и театра время (1923 год). После Гражданской войны экономика России столкнулась с серьезными проблемами, внутрипартийными разногласиями и отсутствием стабильного руководства, что не могло не отразиться на культурной сфере. Экспонаты музея также затрагивают жизнь музея в годы Великой Отечественной войны.

Музей МХАТ — гордость нашей столицы, он хранит театральное наследие страны. Здесь можно увидеть сценические костюмы, макеты и декорации, театральные эскизы выдающихся художников, а также вещи, принадлежавшие артистам Московского Художественного театра.

В состав Музея МХАТ входит Дом-музей К.С. Станиславского, комнаты которого рассказывают о жизни и творчестве режиссера. Располагается он в старинном особняке XVII века, где Константин Сергеевич вместе со своей супругой, актрисой МХАТ Марией Лилиной, жил в течение 17 лет. В нем осталось все также, как и при жизни великого режиссера — обстановка со старинной мебелью в духе рыцарской романтики, а также фотографии на стенах, которые показывают, какая атмосфера царила в особняке.

Кроме самого дома, прогуляться по которому уже событие для каждого гостя, посетители смогут увидеть тематическую выставку современного художника Евгения Гриневича «Следуй за синей птицей». «Синяя птица» — легендарный спектакль-долгожитель и судьбоносная пьеса для МХАТ. Выставочный проект создан по мотивам сказочной истории Мориса Метерлинка о том, что счастье не приходит само — за него нужно бороться. В одном из залов особняка выставлены работы студентов Луганской государственной академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского.



«Музей МХАТ, с одной стороны, музей театральный. Но с другой, он хранит историю страны в целом. Мы говорим о спектаклях, художниках, композиторах, драматургах в контексте эпохи. Поэтому наш музей еще и исторический. Как во время «Музейной недели», так и в любой другой день участники СВО и их семьи могут увидеть уникальное культурное наследие страны и открыть для себя волшебный мир театра», — отметила директор Музея МХАТ Софья Грачева.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, «Музейные недели» будут проводиться на регулярной основе по указанию Президента РФ.