Музыка, хореография, театр: каких успехов добиваются ученики московских школ искусств

В ноябре завершился ежегодный конкурс на соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Заявки на участие подали 2,9 тысячи учеников столичных заведений творческого профиля. В финале оказались 99 индивидуальных участников и коллективов, которые успешно прошли все три этапа отбора. Сначала претенденты присылали видеопрезентацию, а затем очно выступали перед жюри.

«В Москве много креативных и талантливых ребят. Чтобы они могли развивать свои способности, в городе создана одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. Ее ключевое звено — школы искусств, где дети осваивают живопись, театральное мастерство, хореографию, вокал, музыку и другие направления. Конкурс грантов Мэра Москвы — отличная возможность продемонстрировать свои умения и получить обратную связь от экспертного жюри», — отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Лауреаты конкурса получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей — в коллективных.

Фольклор

Полина Ларина, студентка второго курса Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, победила в номинации «Фольклор». Свою певческую карьеру Полина начала в пять лет. Тогда ее отдали в церковную воскресную школу, а когда стало понятно, что у девочки действительно есть талант, записали в детскую музыкальную школу. На конкурсе на соискание грантов Мэра Москвы она исполнила а капелла — без музыкального сопровождения — произведение советского композитора Григория Пономаренко и одну из любимых песен Людмилы Зыкиной «Ты скажи, скажи, Волга-матушка».

«Мне хотелось показать на конкурсе все стороны своего таланта. Я могу превратить старую забытую песню в новую, добавить немного актерской игры, спеть иначе, чем принято. И вот зал уже слушает, затаив дыхание. Для меня главное — вызвать эмоции», — рассказывает Полина.

По словам девушки, особенно ей понравился последний тур, который проходил на престижной сцене — в Московском международном доме музыки.

«Как лауреат первой степени я получила грант в размере 50 тысяч рублей. Хочу вложить эти средства в поездку на зарубежный конкурс музыки, чтобы показать там, что такое русский фольклор. Мне интересно сделать так, чтобы мои песни затронули сердца людей», — говорит Полина.

Классическая хореография

Дарья Стерлигова оканчивает Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца «Гжель». Она стала лауреатом первой степени в номинации «Классическая хореография», сняв видео своей тренировки у станка и исполнив вариацию партии Дульсинеи из балета Людвига Минкуса «Дон Кихот», а также фрагмент балета Риккардо Дриго «Талисман».

«Для меня это было испытание себя, своего рода прыжок перед выпуском из училища. Приходилось много репетировать. Прекрасно выступить помогла атмосфера конкурса, доброжелательное жюри, перед которым сразу же исчезло волнение», — поделилась Дарья.

Дарья влюбилась в танцы в детстве, побывав с родителями на балете Сергея Прокофьева «Золушка». Тогда она поняла, что хочет попробовать себя на сцене. В семь лет начала брать уроки хореографии и вскоре стала участницей детского воронежского коллектива. С недавнего времени девушка выступает в Большом театре — и уже участвовала в балетах «Жизель» и «Лебединое озеро».

«Грант Мэра Москвы я потрачу на учебу. Планирую повысить свой уровень и получить высшее образование», — отметила Дарья.

Архитектура и дизайн

Екатерина Вашугина, 14-летняя ученица школы искусств «Старт», получила Гран-при конкурса и заняла первое место в номинации «Архитектура и дизайн». Школьница и раньше выигрывала в профильных соревнованиях, становилась победителем конкурсов «Идеи, преображающие города», «Архвектор», но именно эта победа для ее семьи стала приятной неожиданностью.

«Мы не ожидали получить Гран-при. Отправили работы на всякий случай. Хотя Катя уже профессионал, сотрудничает с известными модельерами: рисует эскизы костюмов, придумывает модели обуви, а бренды с радостью берут их в производство. Еще она занимается иллюстрацией детских книг», — говорит мама Екатерины Юлия Витушкова.

На конкурс на соискание грантов Мэра Москвы Катя отправила три произведения: рисунок-макет парка аттракционов будущего «Механический дракон», эмблему школы «Старт» и коллаж из проектов американского архитектора Луиса Кана, создателя зданий в стиле поствоенного модернизма.

«У меня с детства страсть к рисованию. Я постоянно что-нибудь придумываю. Сейчас создаю архитектурный костюм для конкурса “Золотая игла” — это не просто одежда, она более объемная, рельефная и предназначена не для повседневной жизни, а для показа», — рассказывает Катя.

Денежный приз Екатерина пока отложит в копилку — еще не придумала, на что его потратить.

Духовые инструменты

16-летний Георгий Казаков, ученик Академии джаза, победил в номинации «Духовые инструменты», сыграв на тубе. Это басовый инструмент, созданный немецкими мастерами в XIX веке, разновидность трубы.

«Туба очень недооцененный инструмент. Четыре года назад папа привел меня в музыкальную школу, и там как раз шел набор в класс тубы. Мне стало интересно, и я остался. А два года назад поступил в Академию джаза», — рассказывает Георгий.

На конкурсе юноша исполнил одно из произведений Антонио Вивальди, композицию Роберта Даулинга «Ее величество туба» и «Фантазию на темы Римского-Корсакова» Валерия Струкова. В привычном понимании туба — оркестровый инструмент, но Георгию, как и его преподавателю, нравится играть на нем соло.

«Так я выражаю свои чувства — они в каждом звуке», –– добавляет он.

Молодой человек признается: во время конкурса он сильно волновался. Георгию пока не приходилось участвовать в мероприятиях такого масштаба, но он сумел настроиться. Теперь его мечта — выступить на сцене Московской консерватории и выиграть Международный конкурс имени П.И. Чайковского.

Театральное искусство

11-летняя Василиса Левшина, ученица детской музыкальной школы имени К.В. Молчанова, победила в номинации «Театральное искусство». Девочка сыграла роль 13-летней Варьки, героини рассказа Чехова «Спать хочется».

«Рассказ выбрали мои педагоги. По сюжету девочку наняли нянькой в зажиточный дом, где она столкнулась со взрослыми проблемами. Было важно показать суть сюжета и смысл — обращать внимание на чужие чувства. Я очень прониклась этим образом», — объясняет Василиса.

Юная актриса передала состояние своей героини через колыбельную, танец и художественное слово. Василиса два года изучает сценическое искусство, вокал и хореографию. Вместе с другими ребятами и педагогами участвует в подготовке спектаклей, например «Про Федота-стрельца». В планах — посвятить жизнь театру. На выигранные деньги Василиса купит новый телефон — с его помощью будет снимать свои постановки на видео.

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