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Музыка как инструмент мягкой силы и основа для единого информационного пространства

editor
By editor
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юрий андрейчук
Фото © пресс-службы «Русской Медиагруппы»

В Беларуси в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» прошла международная конференция «Время союзного государства: культурное и информационное пространство», где одним из спикеров стал GR-директор Юрий Андрейчук.

Участники, среди которых – государственный секретарь Союзного государства, сопредседатель международного «Клуба Народного Единства» Сергей Юрьевич Глазьев, депутаты Государственной Думы РФ – Андрей Викторович Гурулев, Казбек Куцукович Тайсаев, заслуженный артист России Денис Майданов, главный редактор российского информационного агентства News Front Константин Сергеевич Кнырик и многие другие, обсудили важность учета новых вызовов при создании единого инфопространства для безопасного размещения контента.

Юрий Андрейчук отметил, что «Русская Медиагруппа» является лидирующим радиохолдингом России, который первым интегрировал патриотическую повестку в свои масштабные концерты и премии, а также сумел объединить лояльных артистов под брендом «Звезды Русского Радио» – идеологически выверенных, лояльных исполнителей, которые готовы выступать, в том числе и на общественно-политических событиях.

Проводя большое количество офлайн-мероприятий в поддержку традиционных ценностей, семьи, детей, раненых военнослужащих, а также в поддержку решений Президента, «Звезды Русского радио» с многомиллионной армией поклонников создают достаточную силу для влияния на общественное сознание.

РМГ инвестирует в проведение мероприятий, в том числе проводимых в Беларуси и с участием белорусских артистов: в Международной музыкальной премии BraVo ежегодно участвуют лучшие классические исполнители из Беларуси; товарищеские матчи по футболу команд России и Беларуси поддерживаются самыми популярными певцами из обеих стран, исполняющими национальные гимны; белорусские артисты интегрируются в концерты, проводимые на территории РФ. И грандиозный концерт в дни XXXII международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске был организован силами РМГ.

«Идеологическая мощь ресурсов РМГ широко известна», – подчеркнул Андрейчук. – Культура и музыка являются средствами «мягкой силы», влияя на сознание как россиян и белорусов, так и на сознание наших соотечественников за рубежом и даже иностранных граждан. «Русское Радио» на Украине было экспроприировано и переименовано в радио «Байрактар», а не просто закрыто – власти Украины понимали и боялись силы влияния на общественное мнение».

Сегодня звучали предложения создать новую медиаструктуру в рамках Союзного государства, но создавать что-то новое, это всегда долго и дорого, это путь проб и ошибок. Гораздо мудрее задействовать бесценный опыт РМГ при проведении мероприятий в интересах Союзного государства. Однако РМГ – не просто концертное агентство, функции нашего медиахолдинга гораздо шире.

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