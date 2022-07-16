Музыка, мода и арт: на «Тавриде» исследуют бизнес-потенциал современного искусства

15 июля на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал образовательный заезд «Арт-маркет», объединивший арт-школы современного искусства, современной музыки и индустрии моды. Здесь собрались 406 молодых профи из 68 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик и Мелитополя. На протяжении недели под руководством 90 экспертов участники будут работать, учиться и вместе создавать проекты, а 20 июля на пляже «Ракета» в Судаке представят итог своего сотворчества – постановку с элементами концерта, модного показа и визуального шоу – гостям и жителям Республики Крым.

«К нам на площадку приехали молодые профессионалы, которые уже достаточно хороши в том, чем они занимаются. Поэтому мы не будем учить их петь, рисовать и шить одежду. Наша задача – помочь им посмотреть на творчество как на бизнес и дать понимание, как вывести его в большой мир, – рассказывает заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» по контенту Ксения Артемьева. – В команду экспертов мы пригласили специалистов, которые по личному опыту знают, как из идеи вырастить преуспевающий бизнес, как сделать свое имя известным брендом и как держать планку в условиях турбулентности. Вокруг этих аспектов и будет строиться работа на образовательном заезде».

Арт-школа современной музыки собрала на площадке музыкантов- инструменталистов, сонграйтеров, саунд-продюсеров и исполнителей авторского материала современных жанров. Ключевая тема, которую будут исследовать участники – качественная современная музыка и ее грамотная монетизация, причем речь пойдет именно об авторской музыке, ее создании и продвижении. Эксперты – профессионалы музыкальной индустрии – познакомят молодых творцов с музыкой как с полноценным объектом продвижения, помогут глубже погрузиться в тему авторского права и в алгоритмы запуска нового артиста, затронут вопросы дистрибуции и сотрудничества с лейблами.

Экспертами арт-школы выступят: композитор, продюсер, заслуженный артист России и обладатель премии «Легенды «Тавриды» Игорь Матвиенко; режиссер-постановщик концертных и телевизионных программ, старший преподаватель РАМ имени Гнесиных Светлана Кауфман; музыкальный продюсер и участник шоу «Голос», «Песни на ТНТ» Роман Волознев; музыкальный продюсер и композитор Лев Трофимов; участница проектов «Голос-2», «Главная Сцена-2», вокальный продюсер шоу «Ну-Ка, все вместе», кастинг-эксперт «Песни» на ТНТ Нани Ева; артист, сонграйтер, музыкальный продюсер Максим Загорулько и другие.

«В арт-школу современной музыки мы пригласили не только опытных наставников, но и молодых экспертов – ребят, которые когда-то начинали свой путь как участники арт-кластера «Таврида», потом стали резидентами, постепенно, повышая своё мастерство, выросли до самостоятельных артистов и музыкантов и могут передавать свои опыт и знания новым поколениям участников. Кстати, эти имена уже в ротации на музыкальных площадках страны: Zapolya, Дима Пермяков, Marsianna, SayTanya, Alexandr Kudinov, Alexey Tavleev, Apassiona, Tigrani, Ася Зыкова, Галя, Тёма Куба. – говорит сопродюсер арт-школы современной музыки Паша Гудвин (Воробьев). – В этом фишка «Тавриды» – это не просто образовательная площадка, но и социальная лестница для тех, кто имеет цели, амбиции, и желание сделать что-то по-настоящему крутое. Я сам два года назад приехал сюда участником, а сегодня занимаюсь продюсированием заезда и руковожу музыкальным сообществом».

Помимо насыщенной образовательной программы и работы над музыкальным материалом участников арт-школы ждут ежедневные распевки, тренинги по сценическому движению и актерскому мастерству, джемы и креативные сессии. Молодые музыканты смогут пройти кастинг на участие в фестивале «Таврида АРТ», который состоится в Крыму с 15 по 19 августа, и проектах партнеров арт-кластера. Подробности о фестивале и регистрация на сайте tavrida.art.

Арт-школа современного искусства превратится в лабораторию soft skills в сфере изобразительного искусства. Её участники – художники, работающие в различных техниках, кураторы, арт-менеджеры и дизайнеры выставочных пространств – будут в теории и на практике осваивать базовые компетенции, необходимые для успешного личного продвижения в профессиональной среде, грамотной коммуникации с институциями и построения личного бренда. Эксперты заезда расскажут, как развивать художественную идею, готовить портфолио, CV и artist statement, готовить выставку в качестве куратора или арт-менеджера, а также вести переговоры с художниками, спонсорами и соорганизаторами.

В числе экспертов арт-школы: менеджеры ярмарки современного искусства Art Russia Fair Ирина Черных, Лариса Удовиченко и Нина Киселева; PR-менеджер галереи современного искусства в Москве, куратор и арт-блогер Алена Art.fanatka Алексеева; директор консультационно- выставочного центра «Е.К.АртБюро» Елена Куприна-Ляхович; продюсер креативного кластера «Дом77» и руководитель центра современной культуры «Нулевая комната» Полина Дрожжина; бренд-дизайнер «Нулевая комната» Никита Кожевников; автор медиапроекта «ARTпатруль», аукционист и галерист Юрий Омельченко; художник и предприниматель Алексей Сергиенко; мультидисциплинарный художник, эксперт в сферах NFT и блокчейна Роман Фокин. Специальным гостем арт-школы станет один из ярких представителей современной русской фотографии на мировой художественной сцене, номинант премии Кандинского Олег Доу.

«Мы решили выйти за рамки прикладной работы и посмотреть на арт-рынок России с точки зрения философии, антропологии, культурологии. Вместе с философами Екатериной Гресь и Алёной Дятко участники будут исследовать саму концепцию понятий «региональное» и «локальное» искусство, искать ответ на вопрос, почему важно раздвигать границы реализации проектов в сфере современного искусства в регионы и работать с фундаментальным культурным контекстом. Этот интеллектуальный трек – «Год народного искусства и нематериального культурного наследия России» – будет интересен и полезен участникам всех арт-школ, так как направит их мысли и творческий поток по актуальному и перспективному вектору», – поделилась планами продюсер арт-школы Ася Баскаева.

Молодые деятели современного искусства уже во время заезда смогут сделать шаг в карьере. Партнер арт-школы – ярмарка современного искусства Art Russia Fair – проведет пятидневный образовательный трек, где молодые художники узнают тонкостях участия в ярмарках и конкурсах. По итогу эксперты отберут пять художников, чьи работы будут представлены на Art Russia Fair в 2023 году. Помимо этого участники арт-школы пройдут ряд отборов: в кураторскую команду выставки проекта «Нулевая комната» (г. Самара), в аукцион арт-центра Алексея Сергиенко (г. Санкт-Петербург), лучшие получат портфолио-ревью от Юрия Омельченко (Omelchenko gallery). Наиболее интересные работы, созданные молодыми художниками за время образовательного заезда, войдут в выставочный проект Фестиваля изобразительного искусства в рамках масштабного фестиваля «Таврида.АРТ».

Арт-школа индустрии моды собрала на площадке молодых профессионалов, готовых не просто покорять подиумы, но и развивать всю отрасль: дизайнеров одежды, стилистов, визажистов, фотографов, моделей и менеджеров. Работа в рамках арт-школы будет проходить в трех направлениях. Первый блок – для дизайнеров одежды – настоящая бизнес-прокачка: участники погрузятся в культурные коды, узнают как и из чего складывается бренд и как формируется ассортимент. Они научатся работать с производствами, создавать коллаборации, разрабатывать бизнес-план, взаимодействовать с маркетплейсами и мультибрендовыми пространствами, продвигать модный бренд.

Второй блок – для визажистов, стилистов, моделей, фотографов и менеджеров индустрии моды – посвящен созданию профессиональных лукбуков, рекламных кампаний и контента для медиа. Эксперты расскажут и покажут, как снять творческий лукбук и сделать имидж «продающим», как работать с моделями на съемках и в рамках модных показов, как развивать насмотренность и оформлять пространство для съемок.

Третий блок – специальный проект в партнерстве с ППК «Российский экологический оператор» – воркшоп для дизайнеров, работающих в технике апсайклинга, то есть переработки старых вещей и использования их в качестве материалов для создания новых. В формате лаборатории участники пройдут путь создания концептуальной коллекции арт-объектов от мира моды. Итогом станет апсайкл-коллекция, которая будет презентована на фестивале «Таврида.АРТ», а также показана на Российской экологической неделе в Москве.

С участниками арт-школы индустрии моды будут работать: дизайнер, основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин; эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец; эксперт по инвестированию, управлению, продажам, франчайзингу и развитию бизнеса в сфере моды и основатель агентства по масштабированию fashion-бизнеса «ШТАБ» Станислава Нажмитдинова; аналитик и основатель коммуникационного агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг; сооснователи бренда SAMCHUK Алёна Самчук и Евгений Сафин; fashion-фотограф Тимур Осипов; сооснователь и креативный директор российского бренда SL1P Владислав Иванов; дизайнер-модельер, основатель бренда FARRDI Фаррух Болтабаев; визажист Стадникова-Лузина Екатерина; художник и дизайнер Паника Деревья; ведущий дизайнер по направлению арт-проекты и fashion-show «Дом моды Виктории Андреяновой» Иванова Ольга; дизайнер, основатель бренда ICÔNE.AT, стилист, участник MBFWRussia и мастер арт-кластера «Таврида» Яна Горохова.

«В своей образовательной программе я постараюсь транслировать собственный многолетний опыт и как дизайнера, и как создателя модного бренда, – говорит Игорь Чапурин. – Мы с ребятами попробуем разобраться с новыми трендами, которые изменили fashion-индустрию, и ответить на актуальные вопросы отрасли: о модных показах, о новой этике и, конечно, о творческом процессе. Для меня важно не только поделиться информацией, но и получить в ответ новые эмоции и оценить потенциал ребят как будущих профессионалов».

В рамках образовательного заезда на площадке арт-кластера пройдет грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи и большая образовательная программа от представителей Президентского фонда культурных инициатив. Откроет сессию генеральный директор Фонда Роман Карманов с лекцией «Гранты как новая возможность для креативных команд России». Напомним, что в июле арт-кластер и ПФКИ начали сотрудничество на базе кастинг-платформы «Таврида.АРТ», чтобы объединить усилия в создании новых возможностей для молодых профессионалов в сфере креативных и творческих индустрий.

Во время образовательного заезда начнёт работу новое направление кастинг-платформы «Таврида.АРТ» – «Стажировки и трудоустройство», где участники смогут заявить о себе, продемонстрировать профессиональные навыки и получить место в качестве саундпродюсера, сонграйтера или топлайнера в Музыкальной академии Ларисы Долиной. Также менеджеров из регионов будет набирать «Академия продюсирования» в Академии Игоря Крутого.

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