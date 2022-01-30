«Музыка на льду» покорила столичных зрителей на Международном фестивале Валерия Халилова

28 января 2022 года на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова уникальную концертную программу «Музыка на льду» представил Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. Это единственный в России и в мире оркестр, исполняющий музыкальные произведения, дефилируя на коньках.

Оркестр под управлением заслуженных артистов Республики Тыва Начына Донгака и Саяна Салчака в составе 21 музыканта и солистки, народной артистки Республики Тыва Софьи Кара-Оол, исполнил произведения советских, российских и зарубежных композиторов, народную музыку. Вместе с оркестром выступал Детский ледовый театр «АМАС».

Программа «Музыка на льду» открылась исполнением «Мистерии Цам» и марша «Тува». Цам —торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Забайкалья, Монголии и Тибета. «Мистерия Цам» была написана и подарена оркестру Валерием Халиловым в 2014 году, в честь 100-летия единения Тувы с Россией. Валерий Михайлович был наставником и большим другом оркестра, а Тувинская государственная филармония и поныне носит его имя. Исполнение марша «Тува» оркестранты посвятили светлой памяти Валерия Халилова.

— Духовая музыка на льду – это яркое впечатление для каждого зрителя, это соединение искусства и спорта, тем более что наши музыканты не только исполнители, но и хоккеисты: команда «Тыва Эскадрон» успешно участвует в любительских соревнованиях по хоккею с шайбой и хоккейных фестивалях. Собственно, сама идея оркестровых выступлений на льду появилась у президента Федерации хоккея Тувы Игоря Дулуша, — рассказывает Артур Дулуш, директор Духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. — Сознавая свою особенную роль как духового оркестра, мы обязательно включаем в репертуар патриотические произведения, например «Прощание славянки». И, конечно, после такого теплого приема в сердце нашей страны, в Москве, мы хотели бы познакомить с нашей программой и зарубежных зрителей, тем более что у нас есть опыт онлайн-выступлений.

Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова также дал концерты в Кызыле, Ярославле, Костроме, Московской области. Также оркестр примет участие в заключительном гала-концерте фестиваля, который состоится 30 января 2022 года, в день 70-летия Валерия Халилова, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Фестиваль проходит с 17 по 30 января 2022 года более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья. Организатор — Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.