Музыка, определившая время

Юля Савичева

После успешного старта байопика «Комбинация», 1 миллион просмотров в первый уикенд, онлайн-кинотеатр Wink.ru продолжит линейку музыкальных проектов и представит документальный сериал «Хит» о становлении и развитии популярной музыки в России с 1991 года до современности. Один из выпусков будет посвящен «Комбинации», создатели поговорят с солисткой Татьяной Ивановой и актрисой Анастасией Уколовой, сыгравшей певицу Алену Апину в одноименном сериале Wink.ru. Итогом проекта станет мини-альбом из семи хитов разных лет. Премьера состоится в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru и VK Видео. Делимся первыми кадрами со съемок и тизер-постером.

Bushido Zho

Как музыка формирует моду и тренды поколений и почему некоторые композиции становятся нестареющими хитами расскажут: Шура, Валерия, Татьяна Иванова, FEDUK, Сергей Лазарев, IOWA, Boulevard Depo, Ваня Дмитриенко, Bushido Zho, Юлия Савичева и другие. В кадре также появятся Дмитрий Маликов, Минаева, Пашу, Татьяна Буланова, Иосиф Пригожин, Бьянка, Слава, 5sta Family, Батишта, Юрий Аксюта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие.

Виктор Абрамов

Документальный проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер»). За производство отвечает «НМГ Студия» совместно с компанией Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Пашу

В каждой серии исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток через этапы развития страны и культуры, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В последнем, восьмом, выпуске авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

Шура

«Некоторые артисты до сих пор говорят, что звездной болезни не существует. Она существует. Для этого мы все, артисты, и живем. Моя самая главная зависимость — это ладошки зрителей, когда тебе аплодируют и хором поют твои песни. Вот ради этого стоит жить! — рассказал певец Шура. — Я хорошо помню свое первое выступление с “Ты не верь слезам” на Песне года 1998. Это было круто! Тогда у нас со всеми артистами была общая гримерка, и когда мы начали готовиться, все были в шоке: я красился, намазывал зубной щеткой на волосы белую гуашь. А потом на сцене мы распыляли искусственный снег специальными баллончиками, которых тогда ни у кого не было, мне их подруга из Австралии привезла. В кадре не видно, но первые ряды были в восторге!»

FEDUK

«Раньше в песнях были прям сторителлинги, вырванные куски из настоящей жизни. Я помню, мне пришла в голову какая-то строчка, сразу же напел мелодию, приехал на студию, с первого раза записал и уехал. Это было искреннее такое творчество, one take, так сказать. Поэтому, мне кажется, песня становится хитом, когда в ней есть какой-то такой крючок. Это всегда может быть что-то кардинально новое, сочетание каких-то звуков, которые вызывают у слушателей, может быть, даже физическую реакцию, дают какую-то новую информацию. Либо наоборот: это может быть песня с отсутствием абсолютно какого-либо смысла, но круто записанная, пусть и на диктофон. И она будет вирусная и станет хитом», — рассказал певец FEDUK.

Катя IOWA

«Я обычная девчонка из города Чаусы (прим. Белоруссия). Мой город не определяет даже спутник. И вот я приехала покорять эту страну — и была покорена сама. Я сама удивлена, что мне нравится завоевывать сердца слушателей. Это моя игра, в которую я играю до сих пор. Мы нашими песнями говорим людям: вы можете это тоже делать, вывешивайте свои треки, записывайте на коленке свои клипы, просто снимайтесь с друзьями — и они это делают. Мне кажется, это открыло какую-то новую волну блогеров, людей, которые сами что-то стали делать в интернете, открывать свои странички и стали популярными независимо от радио и телевидения», — поделилась певица Катя IOWA.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru