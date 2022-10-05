«Музыка» от Tap Up звучит в сердце каждого

Набирающая популярность группа Tap Up выпустили новый трек «Музыка» – композиция сочетающая в себе чувственный блюз с элементами поп. Релиз выпущен на лейбле rude content.

Поп-рок группа Tap Up поставила мировой рекорд, сыграв свой новый трек 50 раз подряд на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По заявлениям группы, сейчас сложно пробиваться в мире музыки, когда в любом месте в радиусе нескольких километров кто-то каждый день пишет новую песню. Людей уже не удивишь просто хорошей музыкой, нужно дать им возможность рассмотреть твое произведение, и тогда у тебя появляется шанс.

Мировой рекорд был поставлен 18 сентября на новой песне ребят “Музыка”, под чутким наблюдением постоянных слушателей и прохожих, заинтересовавшихся событием. Весь процесс был снят на видео, по всем требованиям компании “The Guinness World Records”. Артисты отправили заявку на официальное подтверждение рекорда, теперь это — вопрос времени. Помимо участия в ярких событиях, группа Tap Up проводит много времени за написанием песен, которые в записи отличаются мощными партиями электрогитары, качевым битбоксом и глубокими текстами. Именно любовь к музыке явилась основой для песни — “Музыка” о том, какое она огромное значение играет в нашей жизни:



Пусть и не очень я музыкант,

Сердцем я слушаю каждый такт.

Подскажет она, жить без музы как,

Музыка, музыка, музыка.



Познакомится с творчеством группы можно в официальном сообществе Вконтакте. Песня уже на всех площадках!

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