Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Пиковая дама» 25 августа.

Накануне начала нового учебного года в Колонном зале усадьбы состоится литературно-музыкальный спектакль «Пиковая дама» по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина и одноименной оперы Петра Ильича Чайковского.

Это режиссерская работа Народной артистки Российской Федерации, обладателя Пушкинской медали, профессора кафедры сценической речи ГИТИС, актрисы, мастера художественного слова Антонины Михайловны Кузнецовой.

Литературный текст гения слова Пушкина и музыка великого Чайковского органически связаны единой темой и выстроены по законам драматургии. Эту вечную историю поведают лауреат всероссийских конкурсов чтецов актриса театра и кино Ксения Караева, и лауреат международных конкурсов пианист Алексей Холодов.

Для гостей концерта традиционно подготовлен специальный ЛЕТНИЙ БОНУС – ЭКСКУРСИЯ перед началом концерта, на которой они познакомятся с историей усадьбы Васильчиковых и узнают о салонных вечерах, которые проходили здесь, а также о знаменитых гостях дома.

Начало экскурсии — 18:30, начало концерта — 19:00.

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