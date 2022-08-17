МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ВИКТОРИЯ 2022» ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ПРИЁМА ЗАЯВОК

Фонд поддержки отечественной музыки объявляет о начале приёма заявок на соискание Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». В этом году работы на конкурс будут приниматься с 15 августа по 1 октября 2022 года.

Согласно регламенту, предлагать номинантов на соискание Премии могут творческие и продюсерские центры, звукозаписывающие лейблы, композиторы, поэты, а также сами артисты. На победу в 13 номинациях могут претендовать только произведения и музыкальные события, опубликованные/прошедшие в период с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Среди основных номинаций «Виктории 2022»: «Песня года», «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Лучшая рок-группа/рок-исполнитель», «Поэт года», «Композитор года», «Городской романс», «Хип-хоп исполнитель года» и другие.

В прошлом году Фонд поддержки отечественной музыки получил рекордное число заявок. Все подробности приёма заявок на сайте www.musicpremia.ru .

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