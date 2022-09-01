24 сентября во дворе «Суперметалла» пройдет музыкально-образовательный фестиваль о трансформациях диджитал-индустрии — Understand Festival.

Диджитал стремительно развивается, но далеко не все успевают заметить, осмыслить и извлечь для себя пользу из этих перемен. Как жить и работать дальше, когда инструменты коммуникации, бизнеса и творчества меняются ежедневно? Какие знания и навыки стоит освоить сегодня, чтобы идти в ногу со временем и быть востребованным специалистом сейчас и впредь?

Ответы на эти вопросы получат представители диджитал и креативных индустрий, предприниматели и остальные гости Understand Festival, который впервые пройдет 24 сентября во дворе культурно-делового кластера «Суперметалл» в Москве. Фестиваль о трансформациях диджитал-индустрии имеет уникальную гибридную концепцию, которая объединит на одной площадке два полноценных программных блока: дневную образовательную программу — Learn и ночное продолжение — вечеринку Listen.

Learn — это 8-часовая дискуссионная панель на центральную тему: «Трансформация диджитал индустрии». Знаниями и особыми мнениями на этот счет поделятся эксперты и ведущие представители рынка: основатель инновационной онлайн-платформы Witology и техноевангелист — Сергей Карелов, доцент кафедры экспериментальной экономики МГУ — Елена Тищенко, архитектор метавселенных Анна Дрейнберг, куратор магистратуры FashionTech в СПбГУПТД — Полина Егармин, мультимедиа-художник и глитч-поэт — Антон Рева, основатель музыкального лейбла «ГОСТ Звук» — Ильдар Зайнетдинов, сооснователь TRIPTYCH labs, NFT Matchmaker — Алина Мартинес-Цуцу и разработчица программ института Beinopen — Карина Никифорова. Куратор образовательного блока — основатель Beinopen Алексей Баженов.

Параллельно с дискуссией, во дворе «Суперметалла» будет звучать музыка. Редкий концерт дадут пионеры отечественного синти-попа, группа «Биоконструктор», переживающая вторую молодость на волне всплеска интереса к советскому андеграунду 80-х; Flaty — саунд-дизайнер, основатель арт-инициативы ANWO Records и саунд-продюсер последних альбомов Kedr Livanskiy, устроит аудиовизуальный перформанс; также с медитативным лайв-сетом выступит дуэт авангардных композиторов Владислава Добровольского и Василия Степанова — S A D. Ночью во дворе развернется многогранное исследование танцевальных форм электронной музыки на вечеринке с передовыми представителями локальной сцены. С лайвом диджей сетами выступят — мастер эйсида Kovyazin D, Shiny Boots и Vtgnike.

Локация фестиваля выбрана не случайно. Пространство «Суперметалл» от создателей «Корабля Брюсов» и «Хлебозавода» сразу после открытия стало очагом современной культурно-деловой жизни Москвы. Understand Festival займет уютный двор «Суперметалла», так сильно напоминающий проекты берлинской реновации, где искусство, бизнес и мечты о будущем формируют новую среду развития.

Организатор Understand Festival — диджитал агентство Easy, реализующее передовые проекты по направлениям web, 3D, branding, smm, production для мировых брендов и локального бизнеса.

В продаже на сайте фестиваля (ссылка на сайт) доступны три категории билетов: «День», «Ночь» и «Весь фест», дающие право посещения дневной, ночной и полной программы фестиваля соответственно.

Когда? 24 сентября 2022 года. Время – с 12:00 — 06:00.

Где? «Суперметалл», 2-я Бауманская ул., д. 9/23, с. 3, Москва.

Сайт — https://under-fest.ru .

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